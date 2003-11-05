رييس شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار آزادي ايرانيهاي دربند نيروهاي اشغالگر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني العربيه، جلال طالباني رييس كنوني دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق و رييس حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق امروز در كنفرانس مطبوعاتي گفت: اين شورا از نيروهاي انگليسي و آمريكايي مي خواهد هرچه سريعتر 65 تن از ايراني هايي كه درعراق دستگير شده اند، آزاد كنند .

وي افزود: نيروهاي آمريكايي 65 ايراني را درعراق زنداني كردند و شماري ديگري هم از اين افراد در بند هستند كه ما از مكان آنها خبر نداريم و لازم است آنها سريعا آزاد شوند .

رهبرحزب اتحاديه ميهني كردستان عراق تصريح كرد: مااز پل برمر حاكم آمريكايي عراق مي خواهيم ايراني هاي دربند را آزاد و آنها را به وزارت كشورتحويل دهند زيرا اتهاماتي كه عليه آنها مطرح شده باطل و يا بسيار كوچك مثل عبور از مرزعراق بدون مجوز بوده است .

پليس عراق امروز چهارشنبه اعلام كرد 40 ايراني به دليل ورود غير قانوني و بدون مجوز به عراق، در منطقه " الضلوعيه " درشمال عراق دستگير شدند. طالباني درعين حال تاكيد كرد دو مستند سازي كه اخيرا آزاد شده اند با تلاش هاي ودخالت هاي شوراي حكومت انتقالي بوده است .