انجام ۱۷۵ مورد خدمات آزمایشگاهی برای تجهیزات ارتباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشکده فناوری ارتباطات، این خدمات را با همکاری گروههای پژوهشی پژوهشکده، به متقاضیان خود از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دانشگاهها، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای خصوصی و سازمان ‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است.

این خدمات در حوزه‌های مختلف ارتباطات نوری، رادیویی و شبکه بوده است.

آزمون ۴۰ مدل انواع سیستم‌های ارتباطات نوری، ۱۷ مدل ADSL و ۱۵ مورد تجهیزات VOIP، IP-PBX و IMS و نیز ۱۰۳ مورد تجهیزات حوزه ارتباطات رادیویی شامل انواع آنتن، فیلتر، کوپلر و سایر مدارات مایکروویو و سیستم‌های رادیویی از جمله خدمات این آزمایشگاه‌ها هستند.