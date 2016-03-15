افزایش ۲۰ درصدی دوربین های راهور در سال ۹۵/نمره پلیس در سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح سه شنبه در حاشیه آغاز رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات مسافرتی در جمع خبرنگاران گفت: در طرح نوروزی امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای پلیس، امداد و خدمات جادهای در جادههای سراسر کشور حضور دارند و امیدواریم با همکاری همه دستاندرکاران، سال کمخطر و کمتلفاتی را پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی دستگاههای خدماترسان و حاضر و ناظر در رزمایش طرح نوروزی، گفت: تعداد زیادی دوربین نیز در سطح جادههای کشور و محورهای مواصلاتی نصب شده است که وظیفه دارند به صورت دیجیتال، تخلفات متخلفان راهنمایی و رانندگی را ثبت و ضبط کنند.
فرمانده ناجا گفت: در سال آینده ۲۰ درصد به تعداد دوربینهای راهور افزوده میشود و سعی داریم در امر ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی کمترین استفاده را از نیروهای پلیس ببریم، چرا که تمام تخلفات با استفاده از دوربینهای سطح معابر که درصد خطای آن نیز بسیار پایین است، ثبت و ضبط خواهد شد.
اشتری در ادامه با اشاره به استفاده پلیس راهور از وجود همیاران پلیس نیز گفت: همیاران پلیس تأثیر زیادی در کاهش میزان تصادفات و تلفات جادهای دارند. تذکرات به موقع همیاران پلیس به والدین بخصوص در زمان رانندگی بر طبق آمار نقش چشمگیری در کاهش میزان تلفات داشته است. استفاده از پتانسیل بالای همیاران پلیس باعث شده است که در سال گذشته شاهد کاهش ۱۰ درصدی میزان تلفات باشیم و امیدواریم این کاهش تلفات در سال ۹۵ نیز ادامه داشته باشد.
وی در ادامه درباره افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی نیز گفت: طبق قانون این افزایش نرخ انجام شده و ما هم در مقام مجری، موظف و مکلف به اجرای آن هستیم.
فرمانده ناجا با اعلام اینکه از امروز تخلفات رانندگی با نرخ جدید اعمال میشود، افزود: البته این اعمال قانون برای رانندگان متخلف است و خوشبختانه در کل تعداد رانندگان، درصد کمی از رانندگان متخلف محسوب میشوند.
اشتری با اعلام اینکه امیدواریم افزایش نرخ جرایم، بازدارندگی بیشتری داشته باشد، افزود: بالا رفتن نرخ جرایم رانندگی فقط برای بالا بردن میزان ایمنی در رانندگی و همچنین کاهش تلفات و خسارات در حوادث رانندگی است.
وی گفت: جمعیت هلالاحمر همکاری خوبی با نیروی انتظامی داشته و من به عنوان فرمانده ناجا امیدوارم این همکاری در سال جدید نیز ادامه داشته باشد. حضور پررنگ نجاتگران هلالاحمر تاثیر بسزایی در کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات داشت.
فرمانده ناجا با اعلام اینکه مسافران نوروزی میتوانند حوادث جادهای را در طول ایام نوروز از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند، افزود: سامانه نظارتی ۱۹۷ نیز همچون سنوات گذشته در طول ایام نوروز فعال است و شهروندان میتوانند کلیه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از عملکرد پلیس را با این سامانه نظارتی به صورت شبانهروزی در میان بگذارند.
اشتری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره عملکرد یک سال گذشته نیروی انتظامی به ویژه از زمان تصدی پست ریاست نیروی انتظامی از سوی وی، گفت: با گذشت یک سال از دوران فرماندهی، هنوز نتوانستهام وضعیت معیشتی همکارانم را به درجه مطلوب برسانم. امیدوارم این توفیق در سال ۹۵ حاصل شود و همکارانم در نیروی انتظامی از سطح معیشت بالایی برخوردار شود. اما در بحث نظمبخشی و امنیت با توجه به آمارهای موجود، خوشبختانه در سطح قابل قبولی در کشور و منطقه قرار داریم و امیدوارم با تلاش همکارانم در رستهها و ردههای پلیسهای تخصصی، امنیت بیش از پیش در کشور جاری شود.
وی در پاسخ به اینکه چه نمرهای به عملکرد پلیس میدهید گفت: این سئوال را از کسانی بپرسید که خدمات پلیس را دریافت کردهاند. ما تلاش کردهایم که با تمام توان نسبت به خدماترسانی به شهروندان اقدام کنیم و امیدواریم میزان رضایتمندی در بین مردم افزایش پیدا کند.
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