آغاز طرح ترافیکی و انتظامی نوروز ۹۵ در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ترافیکی و انتظامی که از صبح روز ۲۵ اسفندماه آغاز شده و تا پایان روز پانزدهم فروردین ماه ۹۵ ادامه دارد با مشارکت و همکاری هفت نهاد مرتبط استان، از جمله نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، هلال احمر، اورژانس، امداد خودرو، حمل و نقل و پایانه ها و صدا و سیمای استان مرکزی برگزار می شود.

یوسف سپهوند، جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این مراسم گفت: فرماندهی انتظامی استان مرکزی در زمینه کاهش سوانح و تلفات جاده ای به ویژه در نوروز ، دغدغه جدی دارد و تلاش دارد با اتکا به قانون و قانون مداری سوانح جاده ای را تا حد امکان کاهش دهد.

وی اظهار داشت: استان مرکزی در نوروز سال گذشته در کشور جزو استان های برتر در زمینه کاهش تلفات جاده ای نوروز و برقراری نظم ترافیکی بوده است و امسال نیر با تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شده امید داریم عملکردی بهتر از سال گذشته داشته باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی نیز در این مراسم از اجرای طرح افزایش جریمه های تخلفات رانندگی در استان مرکزی در نوروز ۹۵ همزمان با سراسر کشور خبر داد.

ابوالفضل امیدی اظهار داشت: این طرح افزایش جریمه تخلفات رانندگی ۴۱مورد تخلف پرخظر و حادثه آفرین را در برمی گیرد و هدف از آن برقراری نظم و انضباط در محورها و همچنین کاهش تصادفات و تلفات سوانح رانندگی در محورهای استان طی ایام نوروز است.

سیدمحمد حسینی، دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی نیز در این مراسم اظهار داشت: در نوروز ۹۵، بیش از ۵۰ هزار نفر در استان مرکزی در قالب خدمات مختلف به مسافران نوروزی خدمت رسانی می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: همچنین ظرفیت پذیرایی و استقرار برای ۳۰ هزار مسافر نوروزی در اماکن خدماتی-رفاهی و سایر ظرفیت های اقامتی استان همچون مدارس، فراهم شده است.

حسینی بیان داشت: برای آشنایی مسافرانی که در استان حضور می یابند با ظرفیت های گردشگری و جاذبه های استان مرکزی، ۷۰۰ هزار بروشور، نقشه و سی‌دی برای توزیع در ایام نوروز ۹۵ تهیه شده است.