۹۰ درصد برنامه های سازمان داوطلبان در سال ۹۴ اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع روز سه شنبه در آخرین نشست شورای معاونین سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های مدیران سازمان داوطلبان تاکید کرد:با همت و برنامه ریزی های صورت گرفته خوشبختانه در سال ۹۴ توانستیم بیش از ۹۰ درصد از برنامه های خود را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنیم که این خود یک موفقیت بزرگ برای سازمان داوطلبان محسوب می شود.

وی با اشاره به برنامه های سازمان داوطلبان در سال ۹۵ گفت: باید همه واحدها به سمت دانش بنیاد شدن گام بردارند باید آینده پزوهی و همچنین حرکت به سوی علمی شدن فعالیت ها در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به همایش ۴۰۰ سمن کشور در اصفهان گفت: در این همایش اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که در نهایت مقرر شد که جلسه بعدی این سمن ها در هفته هلال و در مازندران با حضور ۳۱ سمن برتر کشور برگزار شود.

رافع نقش سمن ها در جذب کمک های مردمی و استفاده در امور خیریه را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: قرار است در سال آینده با برنامه ریزی و سیاستگذاری جدید از ظرفیت سمن ها در راستای اهداف متعالی سازمان داوطلبان بیشتر استفاده نماییم.

رئیس سازمان داوطلبان ضمن برشمردن سر فصل برنامه های این سازمان در سال آینده اظهار داشت: پیشگیری، آموزش و توانمند سازی از مولفه ها و الویت های اصلی سازمان داوطلبان در سال ۹۵ محسوب می شود.

وی در پایان با اشاره به حضور خود در ایام تعطیلات در برخی استان ها خاطر نشان کرد: از همه مدیران می خواهم به عنوان نماینده سازمان داوطلبان و در راستای طرح نیابت در هر استان به بازدید و یاری نیازمندان و سالخوردگان بشتابند تا این سال را با برکت خدمتگزاری به مردم آغاز نماییم.