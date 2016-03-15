شما شایسته بهترین سازها هستید/ مردم موسیقی خوب را می فهمند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه تمرین ارکستر نوجوانان ایران به رهبری شهرام توکلی و آرمان نوروزی در حالی روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه در طبقه ششم تالار رودکی با حضور هنرمندان و نوازندگان این ارکستر برگزار شد که لوریس چکناوریان آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی کشورمان به عنوان مهمان ویژه در این تمرین حضور داشت.

شهرام توکلی یکی از دو رهبر ارکستر موسیقی نوجوانان ایران با اشاره به روند فعالیتی این مجموعه که قرار است تیر ماه سال آینده کنسرت رسمی خود را برگزار کند، بیان کرد: یک گروه پنج نفره متشکل از هنرمندان و تعدادی از دوستان از مدت ها پیش تصمیم به تاسیس ارکستر نوجوانان گرفتند که در ابتدا با ۱۲ نوازنده کار آغاز شد و به مرور که شکل فعالیت ها گسترده تر شد هم اکنون جمعیتی بالغ بر ۶۰ نفر در یک ارکستر با سازبندی کامل حضور دارند.

وی افزود: متاسفانه برای نوجوانان که در بهترین سن یادگیری هستند ارکستری وجود نداشت به همین جهت ما تصمیم گرفتیم با در نظرگرفتن گروه سنی ۱۲ تا ۱۹ سال آن ها را برای حضور در ارکستر آموزش و بعد از پایان ۱۹ سالگی از آنها خداحافظی کنیم.

مستقل نبودن آزارمان می دهد

آرمان نوروزی هم در حاشیه تمرین ارکستر موسیقی نوجوانان ایران گفت: کار کردن با این جوان‌ها برای من جذاب است. متاسفانه بچه‌هایی که موسیقی کار می‌کنند، الگویی ندارند اما با این ارکستر ذهنیت پیدا می‌کنند. من خودم سال‌ها معلم هنرستان بودم و این ارکستر باید در هنرستان شکل می گرفت و ارگان‌های دولتی باید سرمایه‌گذاری می‌کردند اما ما دلمان سوخت و این کار را کردیم. ما تمایل داشتیم که این ارکستر پایدار باشد و خواستیم استقلال فکری داشته باشیم زیرا مستقل نبودن ما را به شدت اذیت می کند.

لوریس چکناوریان آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی کشورمان نیز که در جریان آخرین تمرین ارکستر نوجوانان ایران دقایقی را با آنها تمرین کرد، با ابراز خرسندی از حضور هنرمندان نوجوان در این مجموعه موسیقایی توضیح داد: صادقانه می گویم با دیدن هنرمندان نوجوان این ارکستر واقعا جوان شدم و افتخار می کنم که هنرمندان فوق العاده ای داریم. من با وجود این عزیزان به آینده ارکسترها امیدوارم و امروز که دوباره موفق شدم با شما هنرمندان کار کنم حس بسیار خوبی دارم که توصیف آن دشوار است. به هر حال امیدوارم این ارکستر بتواند خارج از کشور هم خودش را نشان دهد.

وی ادامه داد: این هنرمندان جوان با نسل ما تفاوت های زیادی دارند چرا که به جهت حضور اینترنت قطعا با مسائل روز دنیا نیز هماهنگی بیشتری دارند. این در حالی است که من در جوانی با گرامافون، صفحه‌ ۷۸ دور گوش می‌کردم. یعنی برای شنیدن یک سمفونی ۵ بتهوون باید ۱۰ صفحه را گوش می‌کردم. این بچه‌ها تمام اجراهای دنیا را می‌شناسند و این ها پیشرفتشان بهتر خواهد بود و می‌دانند باید سطحشان را بالا ببرند.

چرا مردم به کنسرت ها نمی آیند

چکناوریان با تاکید بر ارتقای سیستم آموزشی موسیقی در کشورمان توضیح داد: اگر می بینیم امروز مردم به کنسرت ها نمی آیند به طور حتم به دلیل کیفیت پایین اجراها است و ربطی هم به این ندارد که مردم موسیقی نمی فهمند. من معتقدم همه انسان ها اگر نت ندانند قطعا درک موسیقی دارند. آنها صدا دهی و کیفیت ارکستر خوب را می فهمند، پس اگر می خواهیم مردم عادی هم به تالارهای اجرای موسیقی بیایند باید کیفیت را بالاتر ببریم. ارکستر یک ارتش است و هیچ ارتشی هم نظام ارکستر را ندارد. من به خاطر دارم وقتی چهار ژنرال روسی به کنسرت من در ارمنستان آمدند، خطاب به آن‌ها گفتم: «شما می‌دانید، این ۸۰ نفر که روی صحنه ساز می‌زنند از ارتش شوروی قوی‌تر هستند؟» ژنرال‌های روسی به من خندیدند، چون فکر کردند شوخی می‌کنم. اما من به آنها گفتم: «این نوازندگان با یک حرکت دست من به صورت همزمان یک نت را اجرا می‌کنند، آیا ارتش شما با یک حرکت دستتان ۸۰ گلوله همزمان شلیک می‌کنند؟»

این آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: بسیار امیدوارم که از این هنرمندان جوان بیش از این ها حمایت شود، آنها شایستگی داشتن سازهای خوب و با کیفیت را دارند و می توانند بسیار موفق تر در عرصه موسیقی عمل کنند. هر آهنگساز هم یک ارکستر توانمند و خوب می خواهد تا بتواند اثرش را به خوبی اجرا کند. ما در طول تاریخ موسیقی تعدادی از آهنگسازان را داشتیم که به دلیل اجرای بی کیفیت ارکستر دیوانه شده و به تیمارستان رفتند که معروف ترین این هنرمندان راخمانیف است.