  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

روز گذشته برگزار شد؛

جزئیات جلسه منتخبان اصولگرای مجلس دهم/تشکیل کمیته ۷ نفره

جزئیات جلسه منتخبان اصولگرای مجلس دهم/تشکیل کمیته ۷ نفره

در جلسه اصولگرایان مجلس دهم با دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، کمیته ۷ نفره ای برای ساماندهی امور اصولگرایان در مجلس دهم تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصولگرایان منتخب و آنانی که به مرحله دوم انتخابات راه یافتند روز گذشته با دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه آیت الله موحدی کرمانی و حجت الاسلام تقوی سخنرانی کردند.

پس از آن، کمیته ۷ نفره ای انتخاب شدند تا مسائل مربوط به اصولگرایان را در مجلس دهم بررسی کنند.

این کمیته موظف به ساماندهی فراکسیون اصولگرایان در مجلس دهم، پیگیری وضعیت نامزدهای اصولگرا در مرحله دوم انتخابات، نامزدهای پیشنهادی اصولگرایان برای هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس دهم شدند.

اعضای این کمتیه ۷ نفره عبارتند از: حمیدرضا حاج بابایی، احمد سالک، سید حسین نقوی حسینی، احمد امیرآبادی، محمدمهدی زاهدی، عبدالرضا مصری و امیرحسین قاضی زاده هاشمی.

به گزارش مهر، روز گذشته همزمان با این جلسه، نشست دیگری به میزبانی علی لاریجانی در محل مجلس مشروطه و با حضور برخی منتخبان مجلس دهم برگزار شد که در آن منتخبان اصلاح طلب، مستقل و برخی اصولگرایان حضور داشتند.

کد مطلب 3580894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها