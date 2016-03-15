جزئیات جلسه منتخبان اصولگرای مجلس دهم/تشکیل کمیته ۷ نفره

به گزارش خبرنگار مهر، اصولگرایان منتخب و آنانی که به مرحله دوم انتخابات راه یافتند روز گذشته با دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه آیت الله موحدی کرمانی و حجت الاسلام تقوی سخنرانی کردند.

پس از آن، کمیته ۷ نفره ای انتخاب شدند تا مسائل مربوط به اصولگرایان را در مجلس دهم بررسی کنند.

این کمیته موظف به ساماندهی فراکسیون اصولگرایان در مجلس دهم، پیگیری وضعیت نامزدهای اصولگرا در مرحله دوم انتخابات، نامزدهای پیشنهادی اصولگرایان برای هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس دهم شدند.

اعضای این کمتیه ۷ نفره عبارتند از: حمیدرضا حاج بابایی، احمد سالک، سید حسین نقوی حسینی، احمد امیرآبادی، محمدمهدی زاهدی، عبدالرضا مصری و امیرحسین قاضی زاده هاشمی.

به گزارش مهر، روز گذشته همزمان با این جلسه، نشست دیگری به میزبانی علی لاریجانی در محل مجلس مشروطه و با حضور برخی منتخبان مجلس دهم برگزار شد که در آن منتخبان اصلاح طلب، مستقل و برخی اصولگرایان حضور داشتند.