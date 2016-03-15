به گزارش خبرنگار مهر، آراء انضباطی دیدار تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر در حالی اعلام شد که تیم فوتبال پرسپولیس به علت تخلف تماشاگرانش به محرومیت یک جلسه ای از همراهی هواداران محروم شد.

علی‌اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: واقعا چرا باید هواداران ما از تماشای یک دیدار تیم محبوبشان محروم شوند؟ مگر بلیت فروشی، انتظامات و گیت های ورودی در اختیار باشگاه پرسپولیس بود و باشگاه پرسپولیس روی آن کنترل داشت که الان هواداران را محروم می کنند.

وی افزود: این مسئله مانند آن می ماند که در کوچه ای که باشگاه پرسپولیس قرار دارد، رویدادی رخ دهد و این مسئله را مرتبط با آن بدانیم که چون ساختمان در این کوچک قرار دارد، این رویداد اتفاق افتاده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: واقعا نمی دانم چرا هوادارانمان را محروم کردند. این در حالی است که این آراء به صورت غیابی صادر شده است و حتی از من نخواستند که برای دفاع از خودمان برویم و حداقل صحبت کنیم و سپس آراء را صادر کنند.