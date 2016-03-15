به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی در حاشیه مراسم کلنگ زنی خانه مطبوعات که ظهر سه شنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج برگزار شد، اظهار کرد: خانه مطبوعات استان نیاز به فضای مناسبی دارد که بتواند پیگیر مطالبات اهالی رسانه باشد.

وی در ادامه احداث ساختمان خانه مطبوعات استان را یکی از مطالبات جدی اصحاب رسانه عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم زمین ۳۰۰ متری در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج اختصاص یافته است.

حسینی کاشانی در خصوص اعتباراتی که برای ساخت خانه مطبوعات در نظر گرفته شده است، گفت: فرمانداری شهرستان کرج ۱۰۰ میلیون تومان به این مهم اختصاص داده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده قرار است خانه مطبوعات استان در چهار طبقه مجزا با محوریت مرتفع شدن دغدغه های اهالی رسانه ساخته شود.

تشکیل هیئت منصفه مطبوعات در استان البرز

حسینی کاشانی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه به جد پیگیر احداث خانه مطبوعات بودند، گفت: اعضای خانه مطبوعات جلسات متعددی را با شورای شهر، شهرداری و فرمانداری شهرستان کرج برگزارکردند تا این مهم به سرانجام برسد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز برای تحقق این مهم از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد، گفت: این اداره کل از این مهم حمایت ویژه ای می کند امیدواریم در آینده ای نزدیک ساختمان خانه مطبوعات استان آماده بهره برداری شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پایان با تاکید بر اینکه احداث ساختمان خانه مطبوعات استان می تواند در ایجاد یک فضای با نشاط برای اصحاب رسانه تاثیرگذار باشد، گفت: حوزه رسانه استان البرز نیازمند برنامه ریزی های کلان‌تر است امیدواریم با پیگیری های انجام شده شاهد ارتقاء کمی و کیفی در این حوزه باشیم.

در ادامه مهدی جعفری مدیرخانه مطبوعات استان البرز در خصوص عملکرد یک ساله خانه مطبوعات گفت: با هماهنگی اداره کل دادگستری استان موفق به تشکیل هیئت منصفه مطبوعات شدیم که این مهم نویدبخش است.

تشکیل شورای حل اختلاف مطبوعات استان ضروری است

وی در ادامه به نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان در خصوص حل مشکلات پرونده های قضایی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از ۳ پرونده قضایی اصحاب رسانه استان ۲ پرونده منجر به رضایت شاکی شده است.

جعفری اضافه کرد: خانه مطبوعات استان به جد پیگیر تهیه وام برای دفاتر نشریات استانی و سراسری از طریق استانداری است.

مدیرخانه مطبوعات استان البرز در خصوص اقدامات در دست اجرا و پیگیری خانه مطبوعات گفت: به جد پیگیر اجرایی شدن توزیع عادلانه آگهی های دولتی در نشریات استانی هستیم.

وی در پایان به آماده سازی مقدمات تشکیل تعاونی مصرف خبرنگاران با تخصیص حق بیمه به اعضا خانه اشاره کرد و افزود: به جد پیگیر تشکیل شورای حل اختلاف ویژه مطبوعات استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی ساختمان خانه مطبوعات استان البرز ظهر امروز سه شنبه با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، برخی از اعضای شورای شهر کرج، اعضای خانه مطبوعات و جمعی از اصحاب رسانه استان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج برگزار شد.