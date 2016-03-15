اعزام ۴ورزشکارکرمانشاهی به مسابقات جهانی دوومیدانی معلولان امارات

عزت الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۴ ورزشکار کرمانشاهی برای حضور در مسابقات جهانی کسب سهمیه پارا المپیک ریو عازم امارات متحده عربی شدند.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان کرمانشاه افزود: مهران نکویی در ماده پرتاب وزنه و دیسک، فرهاد کهریزی در ماده دو صد متر و پرتاب وزنه و هژیر محمودی در ماده ۵ هزار به رقابت می پردازند.

پرنیان همچنین بیان کرد: علی آگاهی دیگر دونده نامی کرمانشاهی نیز کاروان ورزشی ایران را در ماده پرتاب وزنه همراهی می کند و امیدواریم این ورزشکاران نیز به جمع دیگر راه یافتگان پاراالمپیک بپیوندند.

وی ۲۶ اسفند را زمان و شهر دوبی در امارات متحده عربی را مکان برگزاری مسابقات «فزاع» عنوان کرد و گفت: این مسابقات علاوه بر اینکه رقابتی جهانی است فرصتی برای کسب سهمیه پارا المپیک ریو محسوب می شود.

پرنیان در پایان بیان کرد: عابدین مرادی نیز مربی ارزنده تیم ملی همراه ورزشکاران ایرانی در این مسابقات است و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و کسب بهترین مقام ها را داریم.