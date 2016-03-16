به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سونی یادداشت تفاهمی امضا کرده تا برای ۵۰ درصد سهم دارایی مایکل جکسون در این کمپانی نشر موسیقی که ۲۱ سال پیش به عنوان تلاشی مشترک بین سونی و مایکل جکسون آغاز شد، مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار پرداخت کند. روز سیویکم ماه مارس یک تفاهمنامه قطعی امضا میشود و انتظار میرود قرارداد نهایی تا اواخر سال ۲۰۱۶ یا اوایل ۲۰۱۷ بسته شود.
با انعقاد این قرارداد، دارایی جکسون هنوز هم ۱۰ درصد کمپانی نشر موسیقی EMI خواهد بود و او همچنین Mijac Music را در اختیار خواهد داشت. Mijac کمپانی نشری است که صاحب ترانههای نوشته مایکل جکسون و همچنین ترانههای آهنگسازان دیگری است.
جان برانکا و جان مککلین که گردانندگان داراییهای جکسون هستند، در بیانیهای گفتند: این قرارداد به ما اجازه میدهد تا به تلاشهایمان در بیشینه ساختن ارزش داراییهای مایکل به نفع فرزندانش ادامه دهیم و همچنین دوراندیشی و نبوغ مایکل در سرمایهگذاری در نشر موسیقی را تصدیق میکند. سرمایهگذاری او در ایتیوی که در سال ۱۹۸۵ به مبلغ ۴۱.۵ میلیون دلار انجام شد، اساس این تلاش مشترک بود و همانطور که ارزش قراردادش نشان میدهد، یکی از هوشمندانهترین سرمایهگذاریها در تاریخ موسیقی بود.
با استناد به منبعی آگاه، بخشی از پول دریافتی برای پایان پرداخت قرض ۵۰۰ میلیون دلاری چند سال پیش داراییهای جکسون صرف میشود و به این ترتیب باعث میشود قرضی باقی نمانده و دارایی او شامل پول نقد هم باشد. بعد از مالیات، کارمزد و خرجهای دیگر، مبلغ باقیمانده به حسابی منتقل میشود تا به ذینفعهای مایکل که سه فرزندش هستند، برسد.
برای سونی، این قرارداد چیزی را به پایان میبرد که یک «سازه پیچیده مالکیتی» خوانده شده و به این ترتیب کنترل کامل کمپانی را برای سونی به ارمغان میآورد که باعث مستحکمشدن موقعیتش در بازار خواهد شد. علاوه بر سونی/ایتیوی، کمپانی سونی صاحب ۲۹ درصد کمپانی نشر موسیقی EMI نیز هست. مارتین باندیر که اخیرا قراردادی سه ساله امضا کرده، سرپرست کمپانی نشری است که بین دو کمپانی سونی/ایتیوی و EMI، بیش از ۱.۲ میلیارد دلار سود تولید میکند.
مایکل لینتون، مدیر عامل سونی انترتینمنت در بیانیهای گفت: این قرارداد به سونی اجازه میدهد سریعتر خود را با تغییرات صنعت موسیقی وفق دهد و در عین حال رهبری بیهمتا در موسیقی و خانهای محترم برای هنرمندان و آهنگسازان باشد. همه ما در سونی مشتاق ادامه کار با اموال غیرمنقول مایکل جکسون هستیم تا میراث او را به شیوههای مختلف گسترش دهیم.
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