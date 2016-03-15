مراکز در گردشگری در غرب و شرق گلستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال ۹۴ که ظهر سه شنبه برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن تعطیلات عید نوروز اظهار کرد: در مسئله جذب گردشگر پیشنهاد می‌کنم چند مرکز گردشگری در شرق یا غرب استان در نظر گرفته شده و در آن مکان سنت‌های قومی و ملی را زنده کنید تا گردشگر جذب شود و در استان بیشتر توقف کند تا از این طریق به اقتصاد استان کمک شود.

وی گفت: زمانی که به خطبه‌های حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) و صحبت‌های حضرت علی (ع) در نهج البلاغه دقت می‌شود به دلیل شباهت مفاهیم این سخنان جای تفکر وجود دارد، چرا که هر دو این بزرگوار از یک سرچشمه معارف یعنی قرآن می‌نوشیدند و بهره می‌بردند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه انسان وقتی می‌خواهد یک مکتبی را بشناسد باید تربیت شده‌های آن کتب را بشناسد، گفت: تربیت شده مکتب اسلام در درجه اول حضرت زهرا (س) است که در اوج عرفان و معرفت و در اوج خلوص و پاکی و صفا بود.

آیت الله نورمفیدی افزود: عشق به خدا و بندگی خدا سرلوحه دعوت همه انبیا خدا بوده است و خداوند این راه را به وسیله انبیا گشود تا مردم گرفتار شرک نشوند.

وی با بیان اینکه امروز علیه اسلام و قرآن حرف‌هایی زده می‌شود، اظهار کرد: یکی از چیزهایی که در مورد آن گفته می‌شود موضوع زنان است و اینکه اسلام به زنان احترام نمی گذارد و توهین می کند.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: اسلام نسبت به زن هیچ دیدگاه تحقیرآمیزی نداشته است و ندارد و همه زنان عالم باید مدیون پیامبر (ص) باشند که راه جدیدی را به سوی زنان باز کرد.

آیت الله نورمفیدی افزود: حضرت فاطمه (س) می‌فرمایند خداوند ایمان را سر راه بشر گذاشته است و خداوند سرپرست افرادی را که به او ایمان آورده‌اند به عهده دارد و آن ها را از تاریکی به نور می‌برد.

وی با اشاره روزهای پایان سال گفت: در این یک سال قطعاً همه ما کارهایی انجام داده‌ایم که مزد آن را از از دولت دریافت کرده‌ایم و در کنار این مزد باید از خداوند هم مزد دریافت کنیم چرا که این کارها برای مردم و رضایت مردم بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با اشاره به حضور حداکثری و مشارکت مردم در انتخابات، از مردم و مسئولان تشکر کرد و گفت: اینکه مردم برای بار پنجم به من اعتماد کردند مسئولیت من را بیشتر کرده است و من از این بابت خداوند را شاکرم چرا که داشتن حسن نظر مردم یکی از الطاف خداوند است که شامل حال من شده است.

آیت الله نورمفیدی افزود: همه ما در سال جدید شرایط دولت را می دانیم پس باید دست در دست هم دهیم تا نیازهای استان را بشناسیم و برای رفع مشکلات اساسی استان گام برداریم.

وی تصریح کرد: من تذکر می‌دهم اگر مشکلات اساسی استان حل نشود مشکلات دیگری به آن اضافه می‌شود و نمونه آن مسئله خلیج گرگان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، گفت: ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم اما اینکه چقدر در این راه موفق می‌شویم این دست خداست.