علاقه مهران مدیری به علی پروین از کودکی/ زیدان را دوست دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران مدیری قرار است با برنامه‌ای تحت عنوان «دورهمی» به شبکه نسیم بیاید. مراحل فیلمبرداری از قسمت‌های مختلف این برنامه آغاز شده است و در یکی از قسمت ها علی پروین به همراه دو دختر و نوه‌اش مهمان این برنامه بود.

همچنین بازیگرانی از جمله شقایق دهقان و مهراوه شریفی‌نیا و شبنم مقدمی هم در این قسمت از برنامه «دورهمی» حضور داشتند. این قسمت قرار است اولین روز سال جدید و بعد از برنامه تحویل سال برای مخاطبان پخش شود.

در بخشی از این برنامه که قرار است روی آنتن برود مهران مدیری گفت: من اصلاً فوتبالی نیستم و کمتر بازیکنی را هم می‌شناسم اما از بچگی عاشق شخصیت علی پروین بودم. تاکنون اتفاق نیفتاده که وقت بگذارم و به ورزشگاه بروم یا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنم که یک مسابقه را ببینم.

وقتی از مدیری پرسیده شد که چه بازیکنانی را دوست دارد وی جواب داد: زیدان و شفچنکو! وقتی که مدیری نام شفچنکو را آورد علی پروین بسیار متعجب شد و خندید و از او پرسید که این نام را از کدام جبیت خارج کردی؟!

در ادامه برنامه شریفی‌نیا هم اعلام کرد که یکی از هواداران پرسپولیس است و ادامه داد: فکر می‌کنم پدرم از لج من استقلالی شده است. من برخی مواقع برای بازی‌های پرسپولیس آنقدر داد و فریاد می‌کنم که پدرم مانند کمیته انضباطی گاهی مرا جریمه و محروم می‌کند.

شقایق دهقان هم اظهار کرد: من هم از طرفداران این تیم هستم و گاهی برای تشویق پرسپولیس از شیپور هم استفاده می‌کردم. شبنم مقدمی دیگر هنرپیشه حاضر در این برنامه هم اعلام کرد که خودش بی‌طرف بوده اما شوهرش یکی از هواداران پرسپولیس است.

علی زندوکیلی هم در بخشی از این «دورهمی» به اجرای برنامه پرداخت.