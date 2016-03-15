دغدغه ها در حوزه فرهنگی بسیار زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی ظهر سه شنبه در جلسه پرسنل اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان افزود : استان زنجان کانون اهل بیت (ع) است و چرخش نیروها به پویایی هر چه بهتر سازمان کمک می کند.

وی ادامه داد: مطالبات مقام معظم رهبری خط قرمز ما است.

حجت الاسلام مصائبی با بیان اینکه توسعه بیش از پیش برنامه ها در دستور کار معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی استان است تصریح کرد: در جهانی که سونامی اعتیاد و بداخلاقی در حال گسترش است رسالت سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پیش سنگین است.

وی افزود : در حوزه فرهنگی دغدغه ها بسیار زیاد است و باید با کار تشکیلاتی منسجم درصدد رفع موانع بود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی شاخص های فرهنگی استان در اولویت است افزود: اولویت اجرای برنامه های فرهنگی و دینی در استان با شاخص های استانی است و مدیران دفاتر شهرستان ها نیز باید لیدر برنامه های فرهنگی و دینی در شهرستان های خود باشند.

حجت الاسلام مصائبی یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با صلابت هرچه تمامتر در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش می کنند.

معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ابراز داشت : در حوزه فرهنگی نیازمند مطالعه و اشراف کامل بر حوزه فرهنگی هستیم و باید درصدد تربیت خطبای رسانه ای بود.

حجت الاسلام مصائبی یادآور شد: امروز ما با ترافیک رنگین کمان خرده فرهنگها مواجه هستیم و بروز اختلالات روانی و سایر آسیب ها همت مضاعف کار فرهنگی را می طلبد.