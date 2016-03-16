خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ماه اسفند فرامی‌رسد و بازهم بازارها شلوغ می‌شود و این شلوغی بازارهای خرید را می‌توان جزو یکی از نشانه‌های پایان سال دانست و شور و نشاطی که در این بازار گردی و خریدهای پایان سال وجود دارد در نوع خود نشان‌دهنده فرارسیدن سالی جدید با تمام تازگی‌ها است.

اما همین خریدها و سر زدن مردم به بازارها هم گاهی به دنبال خود تلخی‌هایی دارد، تلخی‌هایی که از قیمت‌های بالا تا نبود کنترل و نظارت بر بازار نشأت می‌گیرد.

با بیشتر افرادی که این روزهای آخر سال به بازارها مراجعه می‌کنند، هم‌صحبت که می‌شوی از بالا بودن قیمت‌ها و گاه پایین بودن کیفیت حرف می‌زنند.

جنس‌های بی‌کیفیت که پایان سال به مغازه‌ها سر می‌کشند

یکی از این افرادی که برای خرید عید به بازار تبریز آمده، می‌گوید: برای تهیه لباس نو برای کودکمان مجبوریم که به بازار بیاییم هرچند این روزهای آخر، بیشتر مغازه‌ها اجناس بدون کیفیتی ارائه می‌دهند چراکه می‌دانند مردم در این روزهای پایانی سال مجبور به خرید هستند و می‌توانند این اجناس خود را به‌این‌ترتیب به فروش برسانند.

وی که خود را پدر خانواده‌ای سه‌نفره عنوان می‌کند، می‌گوید: با توجه به پایین آمدن کیفیت‌ها، قیمت اجناس چندین برابر شده است درحالی‌که شاید اگر یک ماه بعد به سراغ همین اجناس بیاییم باقیمت بسیار پایینی به فروش می‌رسند اما برای خوشحالی کودکمان هم که شده مجبور به خرید حتی باقیمت بالا هستیم.

این مرد میان‌سال همچنین از سویی خواستار نظارت بیشتر بر بازار شده و می‌گوید: بارها در رسانه‌های مختلف خبرهایی از بالا رفتن نظارت‌ها در این روزهای پایانی سال شنیده و یا خوانده‌ایم اما نه‌تنها در این روزها مغازه‌داران برخی قوانین همچون برچسب قیمت‌ بر روی اجناس را رعایت نمی‌کنند بلکه حتی بدتر از روزهای قبل اقدام به رعایت نکردن قوانین هم می‌کنند.

وی می‌افزاید: از ارگان‌های دولتی و نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند حق مردم در این روزها پایمال شود و برخی مغازه‌داران بی‌توجه به قانون، اقدام‌های خودسرانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها داشته باشند.

نظارت بر فروشگاه‌ها با جدیت ادامه دارد

اما در این میان معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با مهر از آغاز طرح نظارتی در روزهای آخر سال خبر می‌دهد.

اسماعیل عطار پور ادامه می‌دهد: اکیپ‌های نظارتی تشکیل‌شده و با جدیت در حال سر زدن به مغازه‌های مختلف فروش کالا به‌خصوص در مناطق شلوغ و حساس شهر هستند اما متأسفانه میزان بالایی از تخلفات در این میان مشاهده می‌شود.

وی می‌افزاید: بیشتر مغازه‌داران حاضر به چسباندن برچسب قیمت بر روی کالاهای خود نیستند و از این کار نیز ممانعت می‌کنند که تذکرات لازم از طریق مأموران نظارتی به آنان داده می‌شود.

عطاپور بابیان اینکه این معاونت در تلاش برای پایین آوردن میزان تخلفات مربوطه است، می‌گوید: مأموران این معاونت در این روزها در حال سر زدن به این مغازه‌ها هستند که این نظارت‌ها از چندین روز قبل آغازشده و همچنان ادامه خواهد یافت.

ذخیره گسترده کالاهای اساسی در انبارها

رئیس سازمان صنعت و معدن آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با مهر از ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی موردنیاز در انبارها خبر داده و می‌گوید: خوشبختانه کالاهای موردنیاز مردم به مقدار کافی ذخیره‌سازی شده و از سویی نیز نظارت بر مراکز فروش و پخش با جدیت بیشتر ادامه می‌یابد.

حسین نجاتی ادامه می‌دهد: اگر نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در بازار بیندازیم متوجه خواهیم شد افزایش قیمتی درفروش کالاهای اساسی دیده نمی‌شود.

وی بابیان اینکه در قیمت‌گذاری‌ها باید اصل اعتدال رعایت شود، می‌گوید: نباید افزایش قیمت‌ها توسط سودجویان عملی شود به همین دلیل قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده به‌خصوص درزمینهٔ میوه شب عید با توجه به اصل اعتدال و به نفع هم مشتری و هم فروشنده ترتیب داده‌شده است.

میوه شب عید مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت

درحالی‌که برخی مردم از کیفیت و کمبود احتمالی میوه‌های شب عید در استان نگران هستند، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز از ذخیره بالا میوه شب عید در سردخانه‌ها و کیفیت بالای آن‌ها خبر می‌دهد.

اکبر فتحی در این خصوص می‌گوید: از هم‌اکنون به مردم استان قول می‌دهیم که میوه بی‌کیفیت از سردخانه‌ها خارج نشود و در این راستا نیز کمیته نظارت فعال‌شده و نتایج گزارش‌شده بسیار قابل‌قبول بوده است.

وی ادامه می‌دهد: برای میوه شب عید که سیب و پرتغال است، قیمت‌گذاری مناسبی شده تا هم منافع مصرف‌کننده و هم اصناف تأمین‌شده و هیچ‌کدام متضرر نشوند.

فتحی با اشاره‌ای به‌ضرورت همکاری بیشتر اصناف می‌گوید: برای توزیع مناسب میوه شب عید نیازمند همکاری نزدیک اصناف و فروشندگان هستیم و بخش خصوصی باید خودکنترلی در تنظیم بازار را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر مسئله کیفیت این میوه‌ها، مردم نگرانی در خصوص کمبود میوه شب عید نداشته باشند چراکه به میزان کافی، ذخیره‌سازی در انبارها و سردخانه‌ها انجام‌شده که نیاز مردم استان را در این ایام می‌تواند برطرف کند.

با فراهم شدن کافی کالاهای اساسی در بازار شب عید، مردم این بار انتظار بالاتری نسبت به انجام نظارت بر تمامی فروشگاه‌های استان دارند تا برخی بی‌قانونی‌ها این ایام را به کام مردم تلخ نکند.