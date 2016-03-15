به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عسگری مورودی در حاشیه مراسم کلنگ زنی ساختمان خانه مطبوعات که پیش ظهر امروز سه شنبه انجام شد، با تاکید بر اینکه حق خبرنگاران ادا نشده است، گفت: نقش و جایگاه خبرنگاران در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه غیرقابل انکار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصحاب قلم در دوران پیش و پس از انقلاب و همچنین هشت سال جنگ تحمیلی نقش بی بدیلی ایفا کرده اند، خانه را مصدر ترتیب و حرکت عنوان کرد و گفت: در حوزه های اجتماعی با آسیب های زیادی مواجه هستیم به همین منظور احداث خانه مطبوعات استان می تواند سرآغاز آفرینش و تولید تفکرات ناب و مثبت در راستای ریشه کن کردن آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز با تاکید بر اینکه در بخش های بسیار زیادی دچار خلاء های جدی هستیم، گفت: این خلاء ها با حضور به موقع خبرنگاران می تواند برطرف شود.

کار در حوزه رسانه و فرهنگ کمتر از حضور در میدان جنگ نیست

عسگری مورودی با اشاره به اینکه مطبوعات از سوی مدیرانی که جایگاه رکن چهارم دمکراسی را نادیده می گیرند مورد ظلم واقع شده است، گفت: متاسفانه جای خالی گزارش های تحلیلی در حوزه رسانه استان خالی است باید این نقص برطرف شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه کیوسک های مطبوعاتی محل فروش سیگار شده است این رویکرد را بسیار خطرناک دانست و گفت: اقتصاد رسانه نیز مورد غفلت واقع شده است و همین موضوع باعث شده است که برخی از رسانه ها برای حل مشکلات اقتصادی تبدیل به تریبون شوند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز در پایان با ابراز تاسف از اینکه مشکلات حوزه رسانه از سوی برخی از مسئولان مورد بی توجهی واقع شده است، گفت: کار در حوزه رسانه و فرهنگ کمتر از حضور در میدان جنگ نیست این حوزه نیاز به حمایت جدی دارد.