دستگاه ها موظف به تخصیص یک درصد اعتبارات خود به امور پژوهشی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید موسایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: ماده الحاقی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی را به پرداخت یک درصد از اعتباراتشان به امور پژوهشی کرده است.

وی با بیان اینکه کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری از جمله زیرمجموعه های شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی است افزود: پس از مدتی وقفه، این کارگروه از نیمه سال جاری مجددا شروع به کار کرده است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی افزود: براساس آیین نامه مصوب هیات دولت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شده و رئیس دانشگاه اراک نیز به عنوان دبیر این کارگروه تخصصی تعیین شده است.

موسایی خاطرنشان ساخت: ۱۸ دستگاه اجرایی در استان، عضو کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری هستند.

وی با اشاره به اینکه هر سازمان با توجه به اعتباراتی که دارد حداکثر سه طرح تحقیقاتی را با در نظر گرفتن اولویت و شرایط می تواند برای سال جاری به مرحله اجرا درآورد، افزود: برای اینکه زمینه اجرایی طرح ها فراهم شود باید طرح های پیشنهادی در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی یا سامانه «سمات» ثبت شود.

مدیرکل آموزش و پژوهش استاندار مرکزی گفت: پس از ثبت وتایید طرح ها ثبت شده در این سامانه، کد رهگیری به طرح ها تعلق می گیرد که این کد رهگیری باید در قراردادهای پژوهشی قید شود.

موسایی تصریح کرد: همچنین در این کارگروه تصویب شد کمیته ای متشکل از نمایندگان و معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و دستگاه های مربوطه، طرح های تحقیقاتی را بررسی و پس از تعیین اولویت برای ثبت در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی فرستاده شود.

همچنین در این نشست در مورد تدوین برنامه راهبردی سه ساله استان مرکزی در زمینه پژوهش و فناوری بحث و بررسی شد که تصمیم گیری به جلسه آتی موکول شد.