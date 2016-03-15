سایت های فروشگاهی مواد منفجره مجرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علیرضا آذردرخش ، ضمن هشدار به فروشندگان مواد منفجره در فضای مجازی گفت: ایجاد سایت های فروشگاهی که اقدام به خرید و فروش مواد محترقه و منفجره می کنند بر اساس مواد ۱ تا ۴ قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مرتکب جرم شده و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

آذردرخش ادامه داد: همواره پیشگیری مقدم بر درمان بوده و پلیس فتا نیز در راستای انجام وظایف خود و جلوگیری از آسیب های احتمالی در ایام چهار شنبه آخرسال و همچنین ایام نوروز اقدام به شناسایی سایت های فعال در زمینه ساخت، و فروش مواد محترقه می کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و اقلامی که دارای کاربرد دو گانه و نیز موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره ، شیمیایی، رادیواكتیو، میكروبی، گازهای بیهوش‌كننده، بی‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)جرم بوده و بر اساس قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

این مسئول در توصیه به فروشندگان فضای مجازی گفت: دقت داشته باشید ارائه محصولات مجاز می تواند در ادامه فعالیت فروشگاهی آنان بسیار موثر بوده و با اخذ مجوزهای لازم همچون نماد اعتماد الکترونیک فعالیت خود را قانونی و از عواقب ناخوشایند آتی جلوگیری کرد.

سرهنگ آذردرخش در توصیه به خانواده ها گفت: متاسفانه برخی سایت ها در فضای مجازی اقدام به آموزش ساخت مواد محترقه می کنند، خانواده ها باید در این خصوص مراقب فرزندان خود باشند چرا که عدم آشنایی کودکان با این مواد و آموزش ناقص سایت ها در این خصوص بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به حوادث به وجود آمده در سال‌های گذشته گفت: افراد فراوانی دچار سانحه سوختگی شده‌اند و در برخی موارد جان خود را در اثر ساخت مواد محترقه از دست داده اند، از خانواده ها خواست تا در صورت مشاهده سایت های فعال در زمینه آموزش ساخت یا خرید فروش مواد محترقه می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانیwww.cyberpolice.ir در قسمت ارتباطات مردمی این سایت ها به همکاران ما گزارش دهند تا برخورد قانونی با گردانندگان این سایت ها صورت بگیرد.