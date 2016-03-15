کسب ۹ مقام آسیایی توسط کاراته کاهای دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم کاراته بانوان و آقایان دزفولی با حضور در مسابقات آسیایی کاراته توانستند مدال های رنگینی را برای شهرستان کسب کنند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در این مسابقات آسیایی و در بخش بانوان، زهرا جمشیدی در سبک کاتا و کمیته دو مدال طلا کسب کرد ضمن اینکه دو بانوي دزفولی دیگر موفق به کسب مدال نقره دراین دو بخش شدند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول تصریح کرد: در بخش بانوان همچنین توانستیم سه مدال برنز توسط خانم ها زینب جمشیدیان، لیلا فتحی و دنیا دیناروندي کسب کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان دزفول افزود: متاسفانه در بخش آقایان نتوانستیم به مدال طلا و نقره دست یابیم اما آقایان کاراته کای دزفولی توانستند در این مسابقات دو مدال برنز کسب کنند و جمع مدال های شهرستان دزفول را در دو بخش خانم ها و آقایان به عدد ۹ برسانند.

نصیری بابیان اینکه این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و تیم های شرکت کننده از کشورهای مختلف آسیا در آمادگی کامل به سر می بردند، گفت: خوشبختانه ما به عنوان نمایندگان شهرستان دزفول نیز توانستیم با کسب این ۹ مدال پرچم دزفول را بالا ببریم و افتخار آفرینی کنيم.