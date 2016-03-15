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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

سرپرست اداره ورزش و جوانان دزفول خبر داد:

کسب ۹ مقام آسیایی توسط کاراته کاهای دزفول

کسب ۹ مقام آسیایی توسط کاراته کاهای دزفول

دزفول- سرپرست اداره ورزش و جوانان دزفول از کسب ۹ مقام اول تا سوم توسط کاراته کاهای این شهرستان در مسابقات آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری ظهر امروز  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم کاراته بانوان و آقایان دزفولی با حضور در مسابقات آسیایی کاراته توانستند مدال های رنگینی را برای شهرستان کسب کنند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در این مسابقات آسیایی و در بخش بانوان،   زهرا جمشیدی در سبک کاتا و کمیته دو مدال طلا کسب کرد ضمن اینکه دو بانوي دزفولی دیگر موفق به کسب مدال نقره دراین دو بخش شدند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول تصریح کرد: در بخش بانوان همچنین توانستیم سه مدال برنز توسط خانم ها زینب جمشیدیان، لیلا فتحی و دنیا دیناروندي کسب کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان دزفول افزود: متاسفانه در بخش آقایان نتوانستیم به مدال طلا و نقره دست یابیم اما آقایان کاراته کای دزفولی توانستند در این مسابقات دو مدال برنز کسب کنند و جمع مدال های شهرستان دزفول را در دو بخش خانم ها و آقایان به عدد ۹ برسانند.

نصیری بابیان اینکه این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و تیم های شرکت کننده از کشورهای مختلف آسیا در آمادگی کامل به سر می بردند، گفت: خوشبختانه ما به عنوان نمایندگان شهرستان دزفول نیز توانستیم با کسب این ۹ مدال پرچم دزفول را بالا ببریم و افتخار آفرینی کنيم.

کد مطلب 3581069

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