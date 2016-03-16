اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه ۲۰۱۶ با افزایش ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۶۹ هزار و ۲۰ بشکه در روز رسید.
بلومبرگ : آمریکا به دنبال حفاری نفت و گاز در آبهای آتلانتیک است.
نیوزنو : نابرابری در سطح جهانی به بحران اقتصادی افزوده است.
رویترز : عراق انتقال نفت به ترکیه را متوقف کرد.
راشاتودی : ورود سیل جمعیت مهاجران به آلمان، قیمت مسکن را در این کشور افزایش داده و بهای آپارتمان ۳.۵ درصد و خانه شخصی تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است.
رویترز : قیمت هر اونس طلا با نیم درصد کاهش به ۱۲۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.
بلومبرگ : پیش بینی می شود سهم مالیات بانکهای لهستانی در بودجه دولت این کشور ۱.۱ میلیارد دلار باشد.
رویترز : عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک آمریکا در ماه فوریه کمتر از پیش بینی های انجام شده بود.
آنادل : نرخ بیکاری ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۰.۸ درصد در ۱۰ ماه اخیر بی سابقه گزارش شده است.
رویترز : رشد اقتصادی فرانسه در سالجاری میلادی کمتر از ۱.۵ درصد پیش بینی می شود.
نیوزنو : افزایش نگرانیها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزش پوند را در مقابل دلار آمریکا کاهش داده است.
رویترز : صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی اندونزی را در سالجاری میلادی ۴.۹ درصد برآورد کرد.
رویترز : عربستان بار دیگر هزینه های خود را به دلیل سقوط بهای نفت کاهش می دهد.
