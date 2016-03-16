۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۶

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه ۲۰۱۶ با افزایش ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۶۹ هزار و ۲۰ بشکه در روز رسید.

بلومبرگ : آمریکا به دنبال حفاری نفت و گاز در آب‌های آتلانتیک است.

نیوزنو : نابرابری در سطح جهانی به بحران اقتصادی افزوده است.

رویترز : عراق انتقال نفت به ترکیه را متوقف کرد.

راشاتودی : ورود سیل جمعیت مهاجران به آلمان، قیمت مسکن را در این کشور افزایش داده و بهای آپارتمان ۳.۵ درصد و خانه شخصی تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است.

رویترز : قیمت هر اونس طلا با نیم درصد کاهش به ۱۲۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.

بلومبرگ : پیش بینی می شود سهم مالیات بانک‌های لهستانی در بودجه دولت این کشور ۱.۱ میلیارد دلار باشد.  

رویترز : عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک آمریکا در ماه فوریه کمتر از پیش بینی های انجام شده بود.

آنادل : نرخ بیکاری ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۰.۸ درصد در ۱۰ ماه اخیر بی سابقه گزارش شده است.

رویترز : رشد اقتصادی فرانسه در سال‌جاری میلادی کمتر از ۱.۵ درصد پیش بینی می شود.

نیوزنو : افزایش نگرانی‌ها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزش پوند را در مقابل دلار آمریکا کاهش داده است.

رویترز : صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی اندونزی را در سال‌جاری میلادی ۴.۹ درصد برآورد کرد.

رویترز : عربستان بار دیگر هزینه های خود را به دلیل سقوط بهای نفت کاهش می دهد.

