اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه ۲۰۱۶ با افزایش ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۶۹ هزار و ۲۰ بشکه در روز رسید.

بلومبرگ : آمریکا به دنبال حفاری نفت و گاز در آب‌های آتلانتیک است.

نیوزنو : نابرابری در سطح جهانی به بحران اقتصادی افزوده است.

رویترز : عراق انتقال نفت به ترکیه را متوقف کرد.

راشاتودی : ورود سیل جمعیت مهاجران به آلمان، قیمت مسکن را در این کشور افزایش داده و بهای آپارتمان ۳.۵ درصد و خانه شخصی تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است.

رویترز : قیمت هر اونس طلا با نیم درصد کاهش به ۱۲۲۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.

بلومبرگ : پیش بینی می شود سهم مالیات بانک‌های لهستانی در بودجه دولت این کشور ۱.۱ میلیارد دلار باشد.

رویترز : عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک آمریکا در ماه فوریه کمتر از پیش بینی های انجام شده بود.

آنادل : نرخ بیکاری ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۰.۸ درصد در ۱۰ ماه اخیر بی سابقه گزارش شده است.

رویترز : رشد اقتصادی فرانسه در سال‌جاری میلادی کمتر از ۱.۵ درصد پیش بینی می شود.

نیوزنو : افزایش نگرانی‌ها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزش پوند را در مقابل دلار آمریکا کاهش داده است.

رویترز : صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی اندونزی را در سال‌جاری میلادی ۴.۹ درصد برآورد کرد.

رویترز : عربستان بار دیگر هزینه های خود را به دلیل سقوط بهای نفت کاهش می دهد.