تگرگ به کشاورزان استان هرمزگان ۱۲میلیارد تومان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سیدسعید مدرس بیان داشت: طبق برآورد اولیه کارشناسان بین ۱۰ تا ۱۲میلیارد تومان به باغات و مزارع استان خسارت وارد شده است.

مدرس افزود: عمده خسارت در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان و بشاگرد است. باغات نارنگی سیاهو بندرعباس، مزارع گندم و کلزا دشت مسافر آباد رودخانه، باغات سیب و مزارع سیر بشاگرد و باغات مرکبات میناب از مهمترین مناطق خسارت دیده در استان هستند.

مدرس گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم از طریق بیمه، خسارت کشاورزان پرداخت خواهد شد.