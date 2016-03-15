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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

معاون بهبودتولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان:

تگرگ به کشاورزان استان هرمزگان ۱۲میلیارد تومان خسارت وارد کرد

تگرگ به کشاورزان استان هرمزگان ۱۲میلیارد تومان خسارت وارد کرد

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: به دلیل بارندگی و تگرگ اخیر، بیش از ۱۲ میلیاردتومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سیدسعید مدرس بیان داشت: طبق برآورد اولیه کارشناسان بین ۱۰ تا ۱۲میلیارد تومان به باغات و مزارع استان خسارت وارد شده است.

مدرس افزود: عمده خسارت در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان و بشاگرد است. باغات نارنگی سیاهو بندرعباس، مزارع گندم و کلزا دشت مسافر آباد رودخانه، باغات سیب و مزارع سیر بشاگرد و باغات مرکبات میناب از مهمترین مناطق خسارت دیده در استان هستند.

مدرس گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم از طریق بیمه، خسارت کشاورزان پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 3581120

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