خبرگزاری مهر ـ گروه استان‌ها: ارگ سریزد یکی از مجموعه‌های تاریخی و دارای قدمتی کهن در استان یزد به شمار می‌رود که هر سال گردشگران و مسافران بسیاری از این ارگ زیبا و امکانات آن استفاده می‌کنند.

این ارگ شامل دو بخش ارگ قدیم و ارگ جدید سریزد است که امکانات تاریخی، تفریحی، پذیرایی و اقامتی به شکل سنتی در آن تدارک دیده شده و به همین دلیل نیز این ارگ تاریخی، مقصد بسیاری از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در ایام مختلف سال است.

این ارگ در روستایی به همین نام بنا نهاده شده، روستای سریزد که علاوه بر آثار تاریخی متعدد از جنبه دیگری نیز شهرت دارد که به دلیل وجود فرهنگ مهر و محبت میان ساکنان آن، سریزد به روستای دوستی نیز معروف بوده و این روستا را از قابلیت‌های زیادی برای گردشگری برخوردار کرده است.

ارگ سریزد؛ یادگاری از دوران ساسانیان

قدمت تاریخی سریزد به اعتقاد برخی مورخان به قبل از تاریخ شهر یزد و به دوران ساسانیان و حتی قبل تر از آن می‌رسد و این منطقه به عنوان مبداء ورودی شهر یزد شهرت یافته و دیواره دروازه‌ مانند شهر فرافر، ورودی بودن این منطقه برای استان یزد را مستندتر می‌کند.

این مجموعه در حال حاضر علاوه بر قابلیت‌های تاریخی دارای امکانات تفریحی نظیر موتورسواری، شترسواری، رصد ستارگان، سافاری در کویر، کالسکه سواری و .... و امکانات اقامت و پذیرایی در بناهای تاریخی است.

قلعه سریزد؛ بزرگترین و کهن‌ترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان

قلعه سریزد یکی از بزرگترین و کهن‌ترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان است که در سه طبقه به مساحت ۷ هزار و ۷۹۰ متر و متشکل‌ از ۴۶۸ حجره از خشت و گل بنا شده و قدمت آن به دوره حکومت ساسانیان، یعنی قرن سوم تا هفتم میلادی باز می‌گردد.

کاروانسرای سلجوقی یا رباط کهنه، کاروانسرای صفوی یا رباط نو، عمارت تاریخی سنمبر، دروازه شهر فرافر، چاپارخانه، پاکنه (محلی که برای رسیدن به قنات حفر شده است)، آب‌انبار، آب‌انبار پای برج، آب‌انبار چهار بادگیره، آب‌انبار محله پایین، آب‌انبار حاج ابوالقاسم، آب‌انبار حاج علی، آب‌انبار محله میان، آب‌انبار سربالا، حسینیه نخل سریزد، حمام قدیمی سریزد، مسجد ابوالقاسم سریزدی، مسجد جامع سریزد و ... بخشی از فضاهای تاریخی این مجموعه بی‌نظیر به شمار می‌روند.

یکی از سرمایه‌گذاران این مجموعه که خود نیز اصالتا سریزدی است، با سرمایه‌گذاری برنامه ریزی شده در این مجموعه، توانسته در کنار مجموعه‌ای از آثار تاریخی، مجموعه‌ای تفریحی، اقامتی و پذیرایی را نیز فراهم کند تا گردشگرانی که به این منطقه سفر می‌کنند، از همه امکانات بهره‌مند باشند.

امکانات موجود در مجموعه گردشگری و تاریخی سریزد

در حال حاضر این مجموعه گردشگری دارای امکاناتی نظیر موتورسواری در کویر، شترسواری در کویر، رالی در کویر، رصد ستارگان در شب و روز، کالسکه‌سواری، هتل سنتی، رستوران سنتی و ... است که البته طرح توسعه این مجموعه نیز در حال اجراست و تابستان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

گردشگران برای استفاده از همه امکانات این مجموعه چقدر هزینه می‌کنند

گردشگرانی که قصد استفاده از امکانات و تفریحات این فضا را دارند برای بازدید اماکن تاریخی سریزد از جمله قلعه ساسانی (ارگ سریزد)، کاروانسرای سلجوقی، کاروانسرای ایلخانی، کاروانسرای صفوی، چاپارخانه، حمام تاریخی، برج کبوتر، ساباط و آب‌انبار پای برج، پاکنه، آب‌انبار چهار بادگیره، مسجد جامع تاریخی و دروازه باستانی یزد باید مبلغی پرداخت کنند.

در ایام نوروز نیز جشن شاد نوروزی هر شب با اجرای میان‌برنامه‌های هنری برگزار می‌شود .

ایجاد امکان بوم‌گردی و اقامت گردشگران در خانه تاریخی نجاری

عکاسی با لباس‌های سنتی، ‌ استفاده از امکانات رستوران با غذاهای سنتی و ... نیز از دیگر امکاناتی است که در این مجموعه گنجانده شده است.

یکی از سرمایه‌گذاران این مجموعه عظیم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح توسعه این مجموعه گردشگری اظهار داشت: مجموعه تاریخی و تفریحی ارگ سریزد، بزرگترین زون اقامتی گردشگری استان یزد خواهد بود که ظرفیت اقامت آن هزار نفر است که تا تابستان ۹۵، ظرفیت ۵۰۰ نفر آن مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سریزد بزرگترین منطقه جشنواره‌ای کشور می‌شود

مجید سریزدی عنوان کرد: این منطقه، بزرگترین منطقه جشنواره‌ای استان یزد خواهد بود و با توجه به ظرفیت‌های اقامتی و سالن چند منظوره ای که در این مجموعه در دست احداث است، امکان برگزاری جشنواره‌های استانی، ملی و بین‌المللی، نمایشگاه‌ها و همایش‌ها را خواهیم داشت که این سالن نیز تا تابستان ۹۵ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این مجموعه همچنین مراکز تولید و عرضه صنایع دستی استان را در خود جای خواهد داد و از وجود یکی از بزرگترین بازارچه‌های صنایع دستی کشور بهره مند خواهد شد که با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان شهرک صنایع دستی استان یزد، تنها مجموعه تجاری این مجتمع را راه‌اندازی کرد.

سریزدی خاطرنشان کرد: این بازارچه در زمان بهره برداری، بازار زنده تاریخی خواهد بود که اکنون در فضای تاریخی مرتبط در حال مرمت و ایجاد است و شهریور ۹۵ بهره برداری می شود.

شهرک سینمایی تاریخی واقعی در سریزد ایجاد می‌شود

وی افزود: با توجه به پتانسیل‌های تاریخی و مرمت‌های انجام شده در منطقه، مجموعه گردشگری ارگ سریزد، به یک شهرک سینمایی تاریخی واقعی تبدیل خواهد شد.

سریزدی عنوان کرد: این اقدامات از آنجا که سال ۹۵، سال خوشامدگویی به یزد است، با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده، در این سال مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مجموع سال ۹۵، وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌های ارگ سریزد خواهیم شد.

این مجموعه تاریخی و تفریحی اکنون مقصد بسیاری از گردشگران است و به طور قطع با اجرای برنامه های طرح توسعه، به یکی از بی‌نظیرترین مجموعه‌های موجود در کل کشور تبدیل خواهد شد و بی‌شک با جاذبه‌های مطرح شده، مقصد بسیاری از گردشگران خارجی خواهد بود.