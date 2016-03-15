موسسه گردشگری در استان کرمانشاه باید فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در نشست شهرداران استان مسئولیت شهرداری‌ها را به لحاظ ارتباط آنها با زندگی عمومی مردم حساس و مهم برشمرد و گفت: سازمان همیاری‌های شهرداری به مثابه یک بنگاه اقتصادی است که در آن عملکرد مهمتر از بودجه و هزینه‌هاست بنابراین باید در امور مهم و با اهمیت مشارکت داشته باشد که این مسئله در خصوص مشارکت سازمان همیاری‌های استان در مجتمع پتروشیمی اسلام آباد و خرید سهام آن اتفاق افتاده که خبر خوشحال کننده‌ای است.

رازانی افزود: استان کرمانشاه یکی از استان‌های بسیار مستعد در زمینه گردشگری است و پتانسیل بسیار بالایی دارد که بعنوان نمونه می توان از تکیه معاون الملک نام برد که ترکیبی ارزشمند از هنر، دین و عشق است که هنوز خوب معرفی نشده است در حالیکه قابلیت جهانی شدن را دارد و بر همین اساس اصرار دارم که موسسه گردشگری در استان باید فعال شود و بتواند در پروژه‌های مهم گردشگری مانند کریدور گردشگری بیستون- طاق بستان ایفای نقش کند و فعالیت داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد بااهمیت در مقوله شهری ،رونق شهرهاست که بسیار مهم و قابل توجه است و باید در اولویت کار شهرداران باشد زیرا در دوره‌ای زندگی می کنیم که دسترسی مردم به اطلاعات راحت تر از گذشته شده و عملکرد شهرداری ها نیز به راحتی در معرض دید،مقایسه و قضاوت مردم قرار می گیرد و همین مسئله مسئولیت شهرداری ها را سنگین‌تر می‌کند.

استاندار ساماندهی ورودی‌ها و خروجی‌های شهرها را خواستار شد و گفت: با وجود اینکه با امکانات محدودی مواجه هستیم اما درخواستم از شهرداران استان این است که اتفاقات مثبتی را در شهرهایی که مسئولیت دارید باعث شوید و منشاء کارهای ماندگار باشید،شهردار باید دید زیبایی شناسی و عیب بینی داشته باشد تا بتواند در کارش موفق عمل کند.

وی در پایان بر برگزاری کلاس‌ها و تورهای آموزشی تاکید کرد و تصریح کرد: پیگیری و سماجت در خواسته‌ها و اهداف و نیز دیدن تجربه‌های دیگران در داخل و خارج از کشور می‌تواند نسبت به توسعه دید و نگاه شهرداران کمک نماید.

در این نشست مهندس نیک کردارمعاون عمرانی استانداری کرمانشاه به ارائه مصوبات بودجه سال ۹۵ و همچنین مدیرعامل سازمان همیاری های استان کرمانشاه به ارائه عملکرد سال۹۴پرداختند.