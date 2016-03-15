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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

پلیس و مردم؛ نظم و قانونمندی و نشاط بهاری

پلیس و مردم؛ نظم و قانونمندی و نشاط بهاری

معاون اجتماعی ناجا در یاداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است با تبیین شعار امسال نیروی انتظامی سال نو را به همه هموطنان تبریک گفت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه - سعید منتظر المهدی*: چند سالی است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مناسبت ها و روزهای خاص شعاری را در قالب چند مفهوم  ترکیبی انتخاب و به یکایک  مردم کشور معرفی می کند. امسال نیز بر اساس آن رسم دیرین و سنت مورد پسند جامعه  شعار «پلیس و مردم؛ نظم و قانونمندی ونشاط بهاری» را برای ایام عید و تعطیلات  نوروزی در آغاز سال هزار و سیصدو نود و پنج برگزیده است.

انتخاب و معرفی شعار از سر اتفاق نیست بلکه این اقدام دارای چندین و چند پشتوانه  و مبانی متقن  نظری و مفهومی ، اعم از مبانی مکتبی و دینی و علمی و دانشی  است. در تایید این مدعا کافی است  اندکی در متون معرفتی و منابع ، «زبان شناسی»، «عصب شناسی» و «روان شناسی»  تامل بورزیم. آنگاه با سهولت درخواهیم یافت که مفاهیم نغز  مندرج در شعارهای مهم، شعورمندند و لاجرم هم ذهن و ضمیر را سمت و سو می بخشند و هم جهت گیری و بیش و کمی رفتار را معین می کند. افزون بر آن ، شعار «جهت گیری» و «انتظارات " طراح و متولی شعار را نمایان می سازد و او در آن چارچوب  طرح و تدبیر و نقشه و اقدام خود را سر و سامان می بخشد. به تعبیری می توان شعار را نوعی " آموزه " (دکترین ) و" نقشه راه " تلقی کرد. از همین روی است  که شعارها اغلب از ترکیب چند مفهوم  و " دانش واژه " شکل می گیرند. چه، به ندرت می توان آموزه و نقشه را در عبارات تک مفهومی ، ضابطه مند (فرمول بندی ) ساخت. به همین سبب شعار عید  و تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۵ ناجا  نیز از چند واژه  و .... عبارت مفهومی پدید  آمده است .

عبارت نخست  شعار نوروزی که بخش آغازین شعار را زینت بخشیده است " پلیس و مردم "  است. در کنار هم آمدن این دو ریشه در یک باور دیرین  است، آن باور این است که اولاً : پلیس و مردم " پیوندی ارگانیکی " ( و نه مکانیکی ) با یکدیگر دارند و لاجرم هرگز و هیچگاه  نمی توان  آنها را از یکدیگر جدا نمود. به ویژه  پلیس  به عنوان " اندامی " از" اندام واره" جامعه  " من " هویتی اش را از مردم اخذ می کند و با همان مردم می تواند این هویت  را " خواستنی " و نیرومند سازد. ثانیاً پلیس و مردم نیازمند هم هستند. جامعه بی پلیس  هر چقدر هم پر فضیلت و اخلاق مند باشد پس از چندی در بی نظمی  (آنارشی) و کژکاردی  فرو می غلتد و انسجام و هارمونی  و همگرایی آن دستخوش  اختلال واقع می شود. پلیس بی مردم نیز هر چقدر پرتوان  و به روز شده و متخصص باشد، در انجام  بهینه  ماموریت های حیاتی و اصلی خویش باز می ماند و در مراقبت دلسوزانه از جامعه به سوی ناکامی می  رود. از همین روی این دو ، ناگزیر باید پیوسته در تعامل فعال  با یکدیگر باشند و" مغز " و " قلب " خود را همسو با هم کند. از همسویی این دو ( یعنی قلب و مغز ) نیز " همدلی " صمیمانه و " همفکری " آگاهانه بر می خیزد.

دومین بخش شعار، عبارت " نظم و قانونمندی "  است. این عبارت بدان معنا است  که در وهله  نخست ضرورت " نظم گرایی " و " قانونمندی " پلیس و مردم مورد تاکید چندین و چند باره قرار گیرد. و در وهله دوم نظم برخاسته از قانون ( نظمی که خاستگاه قانونی دارد ) یادآوری شود. چنین نظمی " ضابطه مند " است و لاجرم در ایجاد و تقویت آن باید گام  در راه " افراط "( زیاده خواهی و زیاده روی ) و تفریط ( کم خواهی و حداقل طلبی ) نهاد. چنین نظمی بر گرفته از فطرت  ما  آدمیان است . چه، ما به صورت ذاتی از بی نظمی و شلختگی و بی قواره گی  گریزانیم  و منظم بودن  و مرتب بودن  و در چارچوب  ساختارهای معین حرکت کردن و عمل کردن را می پسندیم  و دوست می داریم. خلاصه آنکه ، این بخش از شعار بدان  معنا است که در ایام تعطیلات و البته در سایر ایام، پلیس  ضمن اجتناب  از درگیر شدن در جزئیات بی اهمیت  و پرهیز از سخت گیری های غیر ضرور، باید بستر و زمینه  " هنجارمند عمل کردن " و " منظم رفتار کردن " را برای شهروندان  محترم فراهم سازد. در مقابل  شهروندان نیز با احترام  به قوانین و رعایت  عرف و هنجار  و قواعد پذیرفته شده رفتاری قانونمند  و در شأن شهروندان قرن بیست و یکمی  جامعه اسلامی  به نمایش بگذارند. آشکار است  که نمایش چنین رفتار و کنشی مستلزم حرمت نهادن  به حقوق دیگران و تعامل سازنده  و مثبت  با همگان است و البته گردن نهادن به درخواست ها و راهنمایی هایی قانونمند کارکنان پلیس و اجتناب از بحث و جدل غیر ضروری با آنها، به ویژه در جاده ها و سایر معابر، می تواند تحقق نظم برخاسته از قانونمند ی را دو چندان سازد.

سرانجام واپسین عبارت شعار نوروزی پلیس"نشاط بهاری " است.  این بخش از شعار هم یک " آرزو " است و هم یک " پیامد " محتوم . آرزو از آن رو که یکایک فرماندهان و مدیران و کارکنان ناجا بهاری طربناک و شاد و ایمن و خوشایند و وجد آمیز را برای تمامی هم وطنان عزیز آرزو می کنند و از خدای بزرگ مسئلت می کنند که تمامی هم میهنان گرامی سال ۹۵ را بگونه ای نشاط انگیز و دلپذیر آغاز کنند و آن را در نهایت رضایت و امنیت  و آرامش،  استمرار بخشند و در اوج بر آورده شدن  آرزوها و خواسته های خداپسندانه  و عزت آفرین خود پایان بخشند. اما  محتوم،  از آن رو که اگر همگی عزم خود را جزم کنیم که اعمال خود را در محدوده قوانین کشور  به سامان برسانیم  و از " شتاب ورزی " و " بی احتیاطی " و " فرو شدن در رفتارهای خطر آفرین"  اجتناب  ورزیم و به روی یکدیگر لبخند بزنیم  و به حقوق دیگران احترام بگذاریم و در تعامل با دیگران حتی المقدور "نوع دوستی" را پیشه خود سازیم، از هم اکنون می توانیم مطمئن باشیم که تعطیلاتی سرشار از "نشاط بهاری" خواهیم داشت و سال جدید را با مهر و امید و شادی آغاز و با عزت و سلامت و افتخار انشاء الله به پایان خواهیم رساند.

*معاون اجتماعی ناجا

کد مطلب 3581144

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