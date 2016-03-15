به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل آموزش‌وپرورش استان اردبیل تصریح کرد: آموزش‌وپرورش عزل و نصب ندارد و همه نیروهای آن معلم هستند که گاهی در سمت‌های موقتی خدمت می‌کنند.

وی با بیان اینکه سنگر مسئولیت برای مدتی به فردی سپرده می‌شود، ادامه داد: بعد از ارائه خدمت هر فردی مجدداً به کار اصلی خود یعنی معلمی بازمی‌گردد و درواقع هر فردی که معلم است و با دانش‌آموز سرو کار دارد مسئولیتی در حد مسئول عالی وزارت دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مشکلات و کمبودهای اخیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: به ویژه در این شرایط خدمت‌رسانی به مراتب سخت‌تر است و به واقع آموزش‌وپرورش در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دچار خشکسالی بود و امیدواریم در سال آینده وضعیت بهبود یابد.

کفاش با ذکر مثالی افزود: امسال در اسفندماه برای پرداخت طلب بازنشستگان مجبور شدیم قرض بگیریم و بی‌شک فعالیت کردن در شرایط که نفت بشکه‌ای ۳۰ – ۴۰ دلار است به واقع سخت است.

وی تودیع مدیرکل سابق آموزش‌وپرورش استان را نیز متفاوت با عزل و نصب دانست و افزود: این مراسم به هیچ عنوان عزل و بر کناری آقای سپهری نیست و ایشان به سمت دیگری و سرپرستی مدارس ایرانی در ترکیه منصوب شده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید به فعالیت بهینه این مدیر تصریح کرد: در حال حاضر آموزش‌وپرورش نیازمند مدیران با برنامه توسعه‌ای است و اینکه فعالیت مدیر به انجام کار روزمره و امور اداری بسنده شود، صحیح نیست و لازم است مدیران ذهن توسعه‌ای داشته باشند.

کفاش همراهی باسیاست‌های دولت تدبیر و امید را ضرورت دیگری برای مدیران عنوان کرد و متذکر شد: برای توسعه هر چه بیشتر در سال آینده لازم است با منطق و نه بااحساس به تشریح سیاست‌های دولت پرداخته و در مسیر تحقق این سیاست‌ها قوی‌تر از گذشته قدم برداریم.

وی در جهت تشریح سیاست‌ها و فعالیت‌ها متذکر شد: از جمله اینکه ما اجازه اقدام و فعالیت به دروغ‌گویان نخواهیم داد و از جمله در موضوع ۴۰۱ هواپیما اجاره به شرط تملک گفته شده که پول برجام صرف کشور فرانسه شده در حالی که این اظهارات دروغ بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه سال گذشته ۵۰ میلیارد بلیط خارجی خریداری شده و برخی فرودگاه‌ها از جمله دبی با پول ایرانی ها آباد شده است، تصریح کرد: هر چند باید فرصت نقد داد اما دروغ ممنوع است و اینکه گفته شد از هواپیماها هفت تا پهن‌پیکر است و همه نمی‌تواند در فرودگاه‌ها بنشیند صحیح نیست.

کفاش مردم ایران را لایق بهترین‌ها دانست و افزود: حتی با سؤال از یک دانش‌آموز نیز می‌توان به این پاسخ رسید که صنایع هوایی صنایع مادر هستند و در کنار خود می‌توانند نزدیک به ۵۰ صنعت کارآفرینی داشته باشند.

وی با ابراز گله‌مندی از اینکه برخی برای چند روز دنیا و رقابت‌های ناسالم دست به چنین اظهاراتی می‌زنند، ادامه داد: نباید آنچه مربوط به منافع ملی است گاهی با ندانم کاری و گاهی با دانم کاری و تظاهر به ندانم کاری متأثر شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تلاش بی‌وقفه و ستودنی گروه مذاکره کننده ایران نیز اضافه کرد: تنها یک قطعنامه برای نابودی یک کشور کافی است اما گروه مذاکره کننده توانست بدون اینکه قطره‌ای خون از دماغ کسی بیاید تمامی قطعنامه را حذف کند.

کفاش با انتقاد از برخی اظهارات از جمله استقبال حداقلی از رئیس‌جمهور در فرانسه و ایتالیا ادامه داد: در ایتالیا به احترام رئیس‌جمهور مجسمه‌های لختی که به عنوان افتخار ایتالیا و تفکر اومانیسمی عنوان می‌شود قاب گرفته شده و در فرانسه نیز استقبال کم‌نظیری در کاخ الیزه از رئیس‌جمهور به عمل آمد.

وی مشورت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و تبعیت از رهبری را ملزومات مدیریت مدیران برشمرد و متذکر شد: اینکه برخی می‌گویند آموزش‌وپرورش نباید سیاسی‌کاری شود اگر این چنین باشد که دانش‌آموزان و معلمان فردا در پای صندوق‌های رأی حضور نخواهند داشت.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش باید میدان به میدان مناظره تبدیل شده و آموزش‌وپرورش تا حد امکان فضای مشارکتی خود را توسعه دهد؛ چراکه تعلیم و تربیت رکن نظام است.

کفاش مسیر توفیق در آینده را تعلیم و تربیت عمومی و رسالت اجتماعی آن عنوان کرد و افزود: علاوه بر این لازم است تربیت دینی و تکریم نماز و نماز جماعت به جد موردتوجه قرار گیرد.

وی به ضرورت حاکمیت نگاه تربیتی در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد و افزود: این مسئولیت خطیر بر عهده آموزش‌وپرورش است و باید با بهره‌گیری از فضاهای مشارکتی نسبت به تحقق آن اقدام کند.