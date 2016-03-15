پدر علم کتیبه خوانی عیلامی تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاري جشن پايان سال فرهنگستان هنر از پرفسور «عبدالمجيد ارفعي» به خاطر يك عمر تلاش مستمر در راه معرفي و بازنمايي تاريخ فرهنگ و هنر اين كشور،تقدیر شد.
عبدالمجید ارفعی در شهریور ۱۳۱۸ در کوه گنو بندرعباس به دنیا آمد. پدرش میرعبدالله ارفعی و اصالتاً اهل اوز از توابع استان فارس بود.او دوران دبستان را در مدارس بندرعباس و یزد به اتمام رساند و در سال ۱۳۲۸ به همراه خانواده به تهران آمد و در مدرسه منوچهری و البرز به تحصیل پرداخت.
پس از پایان دوره دبیرستان و تا پیش از ورود به دانشگاه در سالهای ۱۳۳۲ در کتابخانه ملی با نوشتههای ابراهیم پورداوود آشنا شد. در همان زمان از استاد متینی معلم ادبیاتش، الفبای فارسی باستان را آموخت و در همان سالها زبان پهلوی را نیز از روی کتاب کارنامه اردشیر بابکان محمد جواد مشکور آموخت. برای آموزش زبان اوستایی گاتهای پورداوود را سرمشق قرار داد و آن را نیز آموخت.
پس از اخذ دانشنامه لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، در مهرماه سال ۱۳۴۴ به آمریکا رفت. بنا بر پیشنهاد و توصیه پرویز ناتل خانلری و استقبال استاد پور داوود دو سال یه آموزش مقدمات اکدی پرداخت و پس از آن به مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو رفت. عبدالمجید ارفعی اولین ایرانی است که در این رشته تحصیل کرد. همچنین او تنها متخصصی است که میتواند بقیه آن کتیبهها را بخواند و آنها را ترجمه کند.
ارفعی در تیر ماه ۱۳۵۳ خورشیدی از رساله دکترای خود با عنوان «زمینههای جغرافیایی فارس بر اساس گلنوشتههای تخت جمشید» دفاع کرد و با مدرک دکترا به تهران بازگشت. سپس نزد پرویز ناتل خانلری رفت و در فرهنگستان ادب و هنر ایران به
نتیجه همکاری عبدالمجید ارفعی با دکتر خانلری در بین سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، گردآوری گنجینه بیشماری از مجلات، مقالات و کتابهای گوناگون درباره تاریخ ایران و جهان و گلنوشتهها و خطهای خواندهشده است که در پژوهشکده علوم انسانی نگهداری میشود. ارزش دلاری این کتابخانه در زمان خرید بین ۳ تا ۴ میلیون دلار بوده که امروز ارزشی به مراتب بالاتر دارد.
تالار کتیبهها در موزه ملی ایران بین سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ توسط او و شاهرخ رزمجو ساخته و آماده شد. بسیاری از لوحهای گلی تخت جمشید و متنهای حقوقی بینالنهرین از روی کتیبههای تاریخی با تلاش دکتر ارفعی ترجمه شدهاست.
«کتاب فرمان کوروش بزرگ، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی»، «گلنوشتههای باروی تخت جمشيد»، «فرهنگ» و «ترجمه متنهای حقوقی بین النهرین از روی کتیبهها» از آثار وي به شمار ميرود.
محمد علی معلم دامغانی رييس فرهنگستان هنر، از پروفسور «عبدالمجيد ارفعی» پدر علم کتیبه خوانی عیلامی صبح امروز تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاري جشن پايان سال فرهنگستان هنر از پرفسور «عبدالمجيد ارفعي» به خاطر يك عمر تلاش مستمر در راه معرفي و بازنمايي تاريخ فرهنگ و هنر اين كشور،تقدیر شد.
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