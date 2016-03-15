طرح ملی نوروزگاه در مراوه تپه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، عصر سه شنبه، در مراسم افتتاح طرح ملی نوروزگاه در مراوه تپه، هدف این طرح را احیاء سنت و آداب مناطق عنوان کرد و گفت: اجرای ذکر خنجر، الله خوانی ترکمن، آئین نویدآوردن نوروز از مراسم طرح ملی نوروز در شهرستان مراوه تپه است.

وی با بیان این که در این طرح رسوم، سنن و آداب استان گلستان که به فراموشی سپرده‌شده‌ یا کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود احیاء می‌شود، تصریح کرد: طرح ملی نوروزگاه با افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در قالب پنج آلاچیق ترکمن در مراوه تپه آغاز شد.

وی گفت: اجرای موسیقی بخشی ترکمن نیز از دیگر برنامه های طرح ملی نوروزگاه در شهرستان مراوه تپه است که تا روز ۲۸ اسفند برقرار است.

کریمی اظهار کرد: در آلاچیق های ترکمن این شهرستان پخت غذای سنتی و محلی مانند چک درمه، بشمه، بورک و قاتلاما انجام می شود.

گفتنی است، در همین راستا سه شهرستان، مراوه تپه، گنبدکاووس و بندر ترکمن میزبان این طرح هستند.