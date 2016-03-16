۲ مرکز معاینه فنی شهرداری ورامین در آستانه سال جدید تجهیز شد

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دو مرکز معاینه فنی در شهرستان ورامین زیر نظر شهرداری اظهار داشت: دو مرکز معاینه فنی واقع در میدان بسیج و خیرآباد، تحت نظارت شهرداری ورامین است.

شهردار ورامین افزود: در ایام تعطیلات نوروزی، حجم مسافرت ها افزایش پیدا می کند و در این میان، بسیاری از شهروندان شهر ورامین نیز در ابتدای سال جدید به مسافرت می روند.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت تست معاینه فنی خودروهایی که قصد حضور در جاده های کشور را دارند، دو مرکز معاینه فنی شهرداری ورامین تمهیدات ویژه ای را برای ارائه خدمات به شهروندان در نظر گرفته است.

حیدریان اضافه کرد: همچنین دو مرکز معاینه فنی شهرداری در میدان بسیج و خیرآباد، آمادگی دارد تا به مسافران و گردشگرانی که در شهر ورامین حضور پیدا می کنند، خدمات لازم را ارائه دهد.

شهردار ورامین گفت: در گذشته دو مرکز معاینه فنی شهرداری ورامین از نظر تجهیزات و امکانات با مشکلاتی روبرو بودند که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، این نواقص برطرف شده و هم اکنون خدمت رسانی به رانندگان در این دو مرکز جریان دارد.

وی یادآور شد: دو مرکز معاینه فنی شهرداری ورامین در روزهای پایانی سال از ساعت هشت صبح به مدت ۱۰ ساعت به رانندگان ارائه خدمات می دهند و این مراکز پس از دو روز تعطیلی، از روز سوم فروردین نیز آماده خدمت رسانی هستند.