سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران همکاری با آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه) در دیدار آقای «ترانگ تان سانگ» رئیس‌جمهوری ویتنام، به زمینه‌های متنوع اقتصادی، فنّی، تجاری و فرهنگی در گسترش روابط دو کشور اشاره و خاطرنشان کردند: شجاعت و مقاومت ملت ویتنام و شخصیتهای برجسته‌ی آن نظیر «هوشی مینه» و »ژنرال جیاپ» در مقابل تجاوزگری بیگانگان، موجب شده است که ملت شما در چشم ملت ایران، محترم و معتبر باشد و این تکریم و همدلی، زمینه بسیار مناسبی برای افزایش همکاریهاست.

رهبر انقلاب با اشاره به تلاش قدرتهای برتر دنیا برای دخالت در امور کشورهای دیگر، گفتند: این دخالتها گاه از طریق راه انداختن جنگهایی همچون جنگ ویتنام و گاهی نیز با روشهای دیگر انجام می‌شود، و راه مقابله با این دخالتها، همکاری و نزدیک شدن کشورهای مستقل به یکدیگر است.

ایشان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی را همکاری با کشورهای آسیایی از جمله ویتنام خواندند و افزودند: ما از همکاریهای شما در مجامع جهانی نیز مطلع هستیم و معتقدیم تا جایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، باید همکاریها را گسترش داد.

در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهور نیز حضور داشت، آقای «ترانگ تان سانگ» رییس‌ جمهوری ویتنام با تشکر از سخنان رهبر انقلاب در تجلیل از مبارزات مردم و رهبران ویتنام علیه بیگانگان، گفت: مردم ویتنام دهها سال در مقابل تهاجم خارجی‌ها مقاومت کردند تا توانستند به استقلال و آزادی دست یابند.

آقای «ترانگ تان سانگ» با قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از ویتنام در مجامع بین المللی، تاکید کرد: ویتنام نیز در محافل بین المللی از مواضع ایران حمایت کرده و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را حق قطعی ایران می داند و در آینده هم از مواضع ایران حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهوری ویتنام: امیدواریم ایران در چارچوب سیاست نگاه به شرق به ویتنام به عنوان شریک کلیدی نگاه کند

رییس‌ جمهوری ویتنام با تأکید بر ضرورت افزایش همکاریهای دوجانبه در تمام زمینه‌ها گفت: امیدواریم ایران در چارچوب سیاست نگاه به شرق، همچون گذشته به ویتنام به عنوان یک شریک کلیدی نگاه کند.