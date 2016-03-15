برای واترپلو تمرین نکرده بودیم/ حریف از ضدحملات استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ عصر سه شنبه پس از شکست تیمش مقابل لوکوموتیو ازبکستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: تیم ما در ابتدای این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما حریف توانست از موقعیت‌های خود استفاده کرده و به پیروزی برسد.

وی با اشاره به شرایط جوی این بازی ادامه داد: ما برای برگزاری یک بازی واترپلو تمرین نکرده بودیم بلکه آمده بودیم تا فوتبال بازی کنیم اما متأسفانه این اتفاق صورت نگرفت.

سرمربی تیم سپاهان با بیان اینکه وزش باد بر کیفیت مسابقه امروز تأثیرگذار بود، ادامه داد: به نظر من تنها دلیل پیروزی حریف در این مسابقه، باد شدید و شرایط آب و هوایی بود زیرا سپاهان از نظر کارهای ترکیبی و شرایط فنی به دنبال ارائه یک مسابقه خوب بود اما حریف از ضد حملات بهره می‌برد.

وی اضافه کرد: ما پیش‌بینی باران را در این مسابقه می‌کردیم اما هرگز فکر نمی‌کردیم که شدت باران به حدی باشد که مانع از کار تکنیکی ما باشد؛ بنابراین باید به خاطر کسب این پیروزی به تیم حریف تبریک بگوییم.