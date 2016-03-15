انتخابات مجلس و خبرگان رهبری درنهایت سلامت، صحت و امنیت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعداز ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان افزود: مقام معظم رهبری نیز بر سلامت انتخابات در کشور تاکید کردند.

وی با اشاره به مشارکت بسیار خوب مردم در انتخابات اظهار کرد: مردم با رای خود پیام های خود را به مسئولان دادند.

خادمی تصریح کرد: این انتخابات حرکت بزرگی در صحنه سیاست داخلی بود و موجب تثبیت و بهبود قدرت نظام در عرصه بین الملل شد.

وی همچنین با اشاره به سختی های برگزاری انتخابات در این استان گفت: با اینکه برگزاری انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد از حساسیت بالایی برخوردار است و نوع ترکیب نامزدها نیز کار را سخت کرده بود، اما مسئولان با بی طرفی انتخابات را به خوبی مدیریت کردند.

خادمی بیان کرد: اوج همدلی بین مسئولان انتظامی، امنیتی، اجرایی، نظارت و قضایی در برگزاری این انتخابات وجود داشت و منجر به برگزاری انتخاباتی سالم و امن شد.

وی اظهار داشت: مردم استان هم بر اساس آمار ثبت احوال کشور با ۸۰درصد مشارکت، در رتبه دوم کشور قرار گرفتند.

استاندار با بیان اینکه فصل انتخابات در استان تمام شده است، اظهار کرد: زیاد ماندن در انتخابات یکی از مشکلات این استان است که باید این معضل در استان رفع شود.

وی با بیان اینکه نباید همیشه درگیر انتخابات باشیم، گفت: سه نفری که نماینده استان می شوند نماینده همه مردم استان هستند و همه مردم باید از آنها حمایت کنند.

خادمی افزود: نماینده ای می تواند به خوبی مشکلات مردم را پیگیری کند که از حمایت مردم برخوردار باشد و اگر نماینده ای تضعیف شد، قدرت خود را برای پیگیری امور از دست خواهد داد.

وی تصریح کرد: فصل انتخابات تمام شده است و باید وارد فضای کار و تلاش و همکاری شویم.