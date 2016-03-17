پذیرش آراء مردم در انتخابات و تبریک به رقیب اخلاق مداری است

سید علی حسینی دبیر جبهه حامیان انقلاب اسلامی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج انتخابات و نکات آموزنده این رویداد سیاسی دیدگاههای خود را مطرح کرد.

* در مورد انتخابات هفتم اسفند ماه چه نظری دارید؟

انتخابات بسیار خوب بود و ما هم از نامزدهای ائتلاف اصولگرایان حمایت كردیم و در یك رقابت سالم در نهایت نتوانستند آراء لازم را کسب کنند ولی انتخاب مردم برای ما قابل قبول است و ملزم به همكاری هستیم و این از نظر قانونی و شرعی واجب است لذا به همه راه یافتگان و منتخبان مردم تبریك می گوییم.

*نكات اخلاقی این انتخابات چه مواردی بود؟

با پذیرش آراء مردم ما به جبهه اصلاحات یاد دادیم تبریك به رقیب نشان از اخلاق حرفه ای اصولگرایان دارد که پس از انتخابات باید رقابت ها فراموش و برای تعالی و توسعه ایران عزیز هم صدا شویم و رهبر انقلاب هم بر رفتار نجیبانه اصولگرایان و كسانیكه رای نیاوردند تاكید كردند اما برخی را با كلمه نانجیبانه مورد خطاب قرار دادند و این به خاطر عملكرد آن گروه در فتنه ۸۸ بود.

*برخی از بزرگان اصلاحات در برابر كسانیكه رای نیاوردند گفتند كسانی را كه مردم نمی خواهند باید بروند نظرتان چیست؟

از دو منظر می توان به این موضوع نگاه کرد این که هر كس رای نیاورد دیگر نمی تواند در مجلس یا هر مسئولیتی كه با رای مردم می شود منصوب شد كاملا درست است و باید كنار كشید و تمكین به قانون كرد، اما این كلام بیشتر شبیه این است كه هر كس منتقد ماست باید برود كه اصلا درست نیست، به بركت دمكراسی و مردم سالاری دینی در نظام مقدس ما یك فرد می تواند بارها از مسیری كه قانون تعیین كرده خود را در معرض رای مردم قرار دهد و كسی جز قانون نمی تواند ماندن یا رفتن وی را تعیین کند و ما نیز رای مردم را جزو قانون می دانیم در حالیكه بسیاری این كار را نكردند و در فتنه ۸۸ شاهد وقایع ناگوار بودیم.

*نظر شما در مورد دستاوردهای برجام چیست؟

باید واقع بین بود ما از بسیاری از واحدهای صنعتی بازدید کردیم و با برخی مسئولان واحدها نیز در تماس هستم با این همه مسائل که گفته شده هیچ اتفاقی نیفتاده است، از نظر این جانب دولت از برجام بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده استفاده می كند، شما به این اعداد و ارقام نگاه كنید، اخیرا ۱۰.۵ میلیارد دلار برای خسارت دیدگان حادثه یازده سپتامبر ما را جریمه كردند، بنیاد علوی به ارزش ۵ میلیارد دلار به نفع اسراییل مصادره می شود، بانك های اروپایی هنوز كار خود را با ما آغاز نكرده اند.

رهبر انقلاب می فرمایند در صحنه عملیاتی تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است، انواع تحریم های جدید و بانكی هم دوباره اجرا شده، یك آمریكایی به خاطر واردات كبالت به ایران بازدداشت می شود، شركت مخابراتی بزرگ چین به خاطر نقض تحریم ها توسط آمریكا تحریم می شود انرژی هسته ای خود را با صنعت بومی به یك كاریكاتورتبدیل كردیم، قیمت نفت با تعامل با غرب كاهش شدید پیدا می كند، اقتصاد كشور هنوز از ركود خارج نشده است و مسایل دیگر كه جای ذكر نیست و با این همه مسائل نمی دانیم از كدام دستاورد می گویید.

مگر نمی گفتند كه دیگر هیچ تحریمی علیه ما وضع نمی شود؟ تا دیروز قبل از تصویب برجام اعلام می شد تحریم های هسته ای و غیرهسته ای لغو می شود اما شاهدیم همان تحریم ها را با عناوین دیگر بر می گردانند و ما هم توجیه می كنیم كه تحریم ها فقط هسته ای برداشته می شود و نقض برجام نیست.

به نظر شما برجام تا كی ادامه دارد؟

شما شك نكنید دولت آینده آمریكا چه دمكرات و چه جمهوری خواه كه روی كار بیاید برجام را نقض خواهد كرد و تحریم ها و فشارها علیه ما را بیشتر می كند چون با این قرارداد كه جشن گرفتند مولفه های قدرت ما را محدود كردند و در مرحله بعد سراغ مولفه نظامی و موشكی ما خواهند رفت.

عده ای بیان می كنند كه همه شدند دانشمند هسته ای و هیچ آگاهی از این علم ندارند و انتقاد هم می كنند؟ هر منتقدی را بگویند شما تخصص ندارید صحبت نكنید هم درست نیست، از لبو فروش، راننده تاكسی و كارگر، رفتگر و همه مستضعفان جامعه حق دارند موضع خود را در مورد تاثیر توافق هسته ای بیان كنند زیرا فشاری كه این افراد از ركود و تورم بیكاری و نداری تحمل می كنند وزیر و وكیل و اغنیا احساس نمی كنند به نوعی رنج و درد مدیریت ها بر گرده این افراد است چرا نباید انتقاد كنند؟

هركس زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می كند حق دارد به آنچه مدیرانشان با قدرتهای خارجی تعامل می كنند واكنش مثبت یا منفی نشان دهد آیا درست است كه به مردم بگوییم شما حق ندارید درمورد گرانی موضعگیری كنید چون در مورد تورم تخصص ندارید و اقتصاد دان ها می توانند حرف بزنند.

این نوع رفتار یعنی دیكتاتوری حاصل از دمكراسی كه فقط دانشگاه رفته می توانند اظهارنظر كنند، آیا برای هزینه كردن خانواده باید بگوییم برای هر بار خرید یك حسابدار ببرید چون تخصص امور مالی ندارید، این حرفها به نظر بنده شبیه به یك طنز است تا همه ثناگو باشیم نه منتقد واقع بین!

آیا شما اصولگرایان منتقد برخی عملکردهای دولت هستید؟

ما هم یاور انقلاب هستیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با تمام تضادهای درونی و بیرونی اش قبول داریم و ملاك سنجش ما هم، قانون اساسی است كه در آن ولایت فقیه، اسلام ناب محمدی و اركان نظام، یاور مظلومان و كلیه حقوق انسانی آمده است.

نقد به معنای بیان نقاط ضعف همراه با راهی برای بهبود آن است بیان نقاط قوت و شناسایی آن و بیان نقاط ضعف و ارائه راه حل برای بهبود و تحكیم آن كه در مسیر به راهنمایی هوشمند شباهت دارد اما انتقاد كه همواره یك مخاطب یا مجمع را هدف قرار می دهد به معنای تخریب نیست بلكه ما می گوییم كه شما توانایی های زیادی دارید كه از آن غافل هستید ما هم در كنار شما ایستاده ایم تا نتیجه بهتری بگیرید، ما اگر می گوییم به آمریكا اعتماد نكنید این تخریب است؟ اگر بگوییم اعتماد كنید هم تخریب است هم خیانت!