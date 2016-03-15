پنج هزار نیروی پلیس در طرح نوروزی سیستان و بلوچستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز سه شنبه در مراسم افتتاح طرح نوروزی دستگاه های امدادی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: هر چه مشارکت عمومی بیشتر باشد موفقیت پلیس در ماموریت خود که ایجاد نظم و امنیت است نیز بیشتر خواهد بود.

وی افزود: در این راستا مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، ۱۵۲ هزار نفر از مردم استان نیز در قالب های مختلف در طرح نوروزی با پلیس همکاری دارند که این نشان از روحیه مشارکت در پیش برد اهداف است.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این به خوبی نشان دهنده ظرفیت بهینه مردمی در پیش برد اهداف بوده که امید است با تقویت این امور در ایام نوروزی شاهد چشمگیری از حوادث باشیم.

وی با اشاره به توجه جدی نیروی انتظامی در ایجاد امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان گفت: اکنون این نهاد با صرف هزینه سنگین، توسط سامانه مانیتورینگ بیشتر شهرهای استان و بسیاری از محورهای ارتباطی را به صورت ۲۴ ساعته رصد می کند.

سردار رحیمی تاکید کرد: همچنین نیروی انتظامی در کنار بسیج کلیه امکانات، تجهیزات و خودروهای پلیس از طریق پاسگاه ها به ویژه مکان های واقع شده در حاشیه مسیرهای ارتباطی آماده خدمات رسانی به مردم برای توسعه امنیت و ایجاد آرامش است که حسب یقین اثرچمشگیری را در آرامش روانی مردم در نوروز ۹۵ خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده، شعار نوروزی نیروی انتظامی برگرفته از سه مؤلفه است؛ مؤلفه نخست پلیس و مردم، دومین نظم و قانونمندی و سومین مؤلفه نشاط بهاری هستند و پلیس سعی دارد برای همراه بودن با مردم، جلب مشارکت با شهروندان را داشته باشد چرا که همیشه با افزایش تعامل با مردم شاهد کمترین مشکل در جامعه بوده‌ایم.