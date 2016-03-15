دیدار «پوتین» با پادشاه مغرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد ششم پادشاه مغرب در مسکو دیدار کرد و در خصوص مسائل مشترک، منطقه و جهان رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش پوتین در این دیدار ضمن عالی خواندن روابط دو کشور، از کاهش روابط تجاری میان روسیه و مغرب در برهه اخیر ابراز تعجب کرد. وی در ادامه بر تمایل خود نسبت به اطلاع یافتن از دیدگاه های همتای مغربی خود در خصوص مسائل منطقه تاکید کرد.

در این دیدار طرفین بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه و حل بحران این کشور از طریق سیاسی تاکید کردند و درخواست کردند که با استناد به قطعنامه های گروه حامی سوریه و شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم گفتگو کنند.

همچنین مسکو و رباط بر ضرورت برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت کلی، حل درگیری میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، پیش بردن جلو گفتگوهای آشتی لیبی به جلو و حل بحران یمن تاکید کردند.

از سوی دیگر پادشاه مغرب نیز ضمن باارزش خواندن دیدار با پوتین، از اقدام روسیه برای تشکیل جبهه گسترده به منظور مبارزه با تروریسم بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل استقبال کرد.

در پایان طرفین بر ضرورت افزایش تلاش های جهانی به ویژه سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند.