۶۵ پایگاه اورژانس در شب چهارشنبه سوری آماده باش هستند

فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هفته گذشته در قالب کمیته مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه سوری، کلیه تمهیدات لازم به منظور حفظ سلامت مردم اندیشیده شده است.

وی افزود: تمامی ۵۵ پایگاه اورژانس در سطح پوشش این دانشگاه در استان فعال است و علاوه بر آن با توجه به تمرکز شدید برنامه های چهارسوری در زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان، ۱۰ پایگاه ویژه نیز اضافه کرده ایم.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: همواره در دیگر نقاط استان غیر از زاهدان، چالشی در زمینه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نداشته ایم که امید است امسال نیز زاهدان به بهترین شکل مدیریت شود.

وی گفت: همچنین آمبولانس‌ها در کلیه میدان‌های پر تردد از جمله میدان دکتر حسابی، بزرگراه خلیج فارس و پارک ملت جهت خدمات‌رسانی به مردم مستقر هستند.

دکتر راشدی تاکید کرد: تا کنون مورد خاصی که سلامت مردم را در سطح سیستان و بلوچستان تهدید کند گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر است که شهرستان های زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، چابهار و کنارک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار دارد.