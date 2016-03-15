اردوگاه راهیان نور «شهیده فرهانیان» آبادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اردوگاه که مخصوص بانوان راهیان نور است با حضور سردار علی فضلی فرمانده قرارگراه راهیان نور سپاه و بسیج به بهره برداری رسید تا برای اولین محیطی مخصوص تلاش و مجاهدت بانوان در طول هشت سال دفاع مقدس ایجاد شود.

آیت الله محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و سردار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج در مراسم افتتاح این اردوگاه حضور داشتند.

این اردوگاه مخصوص بانوان و دارای سه ساختمان است که هر یک از این ساختمان‌ها ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر دارد که در مجموع ظرفیتی حدود ۶۰۰ نفر را شامل می‌شود و هر یک از ساختمان‌های دارای ۳۵ سوئیت هستند.

ساختمان‌های این خوابگاه به نام‌های شهیده شهناز حاجی‌شاه، شهیده بی‌بی معصومه طوسی‌نژاد و شهیده شهناز محمدزاده نامگذاری شده است.

شهیده مریم فرهانیان در بیست و چهارم دی ماه سال ۱۳۴۲ در شهر آبادان و در میان خانواده ای متوسط و مذهبی چشم به جهان گشود. دوران کودکی خود را که شاید تنها دوره آرام زندگیش میتوان به حساب آورد در محیط آرام خانه پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد. پس از گذراندن دوران ابتدایی و راهنمایی وارد دبیرستان شد.

مریم فرهانیان در ۱۴ سالگی با کمک برادر رشید خود «شهید مهدی فرهانیان» خود را مجهز به سلاح معرفت و بصیرت الهی کرد و با درک صحیح از وضعیت حاکم بر کشور و نیز ماهیت استکبار جهانی امپریالیسم، مبارزات خود را علیه ظلم های رژیم پهلوی آغاز کرد.

وی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا روز شهادت با بیداری كامل و حس زیبای عشق و ایثار در شهر مقاوم آبادان مشغول خدمت و ترویج اخلاق، رفتار و منش یك زن مسلمان بود. به هنگام شكست محاصره آبادان و آزادی خرمشهر و بسیاری از عملیات‌های دیگر فعالیت چشمگیری داشت تا بالاخره بر اثر متوقف شدن عملیات پس از آزادی خرمشهر به‌منظور رسیدگی به خانواده شهدا در واحد فرهنگی بنیاد شهید آبادان مشغول فعالیت شد.

این شهیده در غروب سیزدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۳ در حالی که همراه با دو تن از خواهران همکار خود بر مزار شهیدی که بنا به وصیت مادر شهید که از آنان قول گرفته بود هر سال به جای او بر سر مزار پسر شهیدش حاضر شوند، در حالی که راهی گلستان شهدای آبادان شده بودند مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی قرار گرفتند و دو خواهر همراه او زخمی شدند و مریم فرهانیان نماد رشادت و مجاهدت زن‌ ایرانی به فیض شهادت نایل شد.