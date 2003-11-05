روسيه از بازگشت بازرسان هسته اي سازمان ملل به عراق حمايت كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، وزارت امور خارجه روسيه امروز با صدور بيانيه اي اعلام كرد : ما از اظهارات اخير محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي حمايت مي كنيم .

همچنين در اين بيانيه آمده است : براي اثبات وجود تسليحات كشتار جمعي در عراق ، فقط گزارش بازرسان سازمان ملل معتبر خواهد بود كه اين امر مستلزم بازگشت آنان به عراق خواهد بود .

از سويي يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا كه خواست نامش فاش نشود در واكنش به اظهارات اخير محمد البرادعي تاكيد كرد : ما فكر نمي كنيم كه حالا نيازي به بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق باشد .

وي افزود : هدف از بازرسيها در عراق فقط اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل بود .

گفتني است محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي روز يكشنبه در مصاحبه اي با سي ان ان اظهار داشت : بايد به بازرسان سازمان ملل اجازه داده شود تا براي پايان دادن به بازرسي هاي خود هر چه سريعتر به عراق بازگردند .

