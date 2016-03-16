سند توسعه اقتصاد مقاومتی گلستان بااولویت روستا تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت الله صادقی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی گلستان اظهار کرد: نخستین چیزی که برای ورود به نقشه راه به آن نیاز داریم تهیه سند استان در حوزه اقتصاد مقاومتی بر اساس اقتصاد درون زا و با محوریت هزار روستا است.

سردار صادقی افزود: سپس باید اولویت های مصرفی را مشخص کنیم و بدانیم مصارف مردم استان با الگوی مصرف بودمی تا چه اندازه است؟

وی با بیان اینکه هیچ بخشی به اندازه کشاورزی، خصوصی نیست گفت: به عنوان مثال در بخش کشاورزی باید بدانیم کم هزینه ترین و درون زا ترین تولید کدام هستند؟

وی با تاکید بر جلوگیری از سیاست های غیرحمایتی در تولید، خاطرنشان کرد: بررسی کنیم در حوزه شبکه دولتی تا چه اندازه از کالای واردتی استفاده می کنیم در حالی که می توانیم از تولید داخلی استفاده کنیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان به اولویت دیگر مقوله اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: اگر بنا داریم در بازارهای داخلی و خارجی وارد شویم باید استانداردسازی تولیدات در دستور کار قرار بگیرد.

سردار صادقی همچنین از ساماندهی تولیدات، استفاده از مجامع امور صنفی، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی با محوریت روستا به عنوان اولویت های بعدی اقتصاد مقاومتی نام برد.