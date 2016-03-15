به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در آخرین جلسه شورای اداری استان که عصر سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی انتخابات، گفت: متاسفانه برخی در روزهای منتهی به انتخابات از مسیر دیانت خارج شدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای انتخابات در استان به خوبی در حال پیشرفت بود، گفت: متاسفانه برخی دست به اقداماتی غیراخلاقی زدند و با انگ زدن به خانواده نامزدهای انتخاباتی بی اخلاقی را به اوج رساندند.

نماینده مردم کرج در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در دهمین دوره مجلس گفت: همه برای اعتلای نظام تلاش می کنیم ولی این در حالی است که برخی یا از رهبری جلو می زنند تا آنقدر عقب هستند که نمی توان نام پیرو را به آنها داد.

شورای نگهبان صحت انتخابات حوزه انتخابیه کرج را تایید کرد

وی از دستگاه های نظارتی استان خواست انتخابات را آسیب شناسی کنند و افزود: همه در انتخابات برای رقابتی سالم حضور یافتند این در حالی است که برخی روی بنرهای تبلیغاتی ما مطالبی را نوشتند که در شان ما و نظام نبود.

کولیوند با اشاره به اینکه صحت انتخابات حوزه انتخابیه کرج در مرحله نخست به تایید شورای محترم نگهبان رسید، گفت: مردم با آگاهی پای صندوق های رای حاضر شدند این انتخابات سزاوار این حجم از هجمه نبود با توجه به اینکه انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در پیش داریم ضرورت آسیب شناسی انتخابات احساس می شود.

نماینده مردم کرج در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در دهمین دوره مجلس گفت: برخی در خصوص تخلفات انتخابات شورای شهر کرج اعتراض داشتند و با توجه به اینکه دامنه اعتراضات را به مجلس کشاندند به نتیجه ای نرسیدند چرا که تخلفی رخ نداده بود.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل هجمه های انتخاباتی بر علیه خودش سکوت کرده است، گفت: دلیل این سکوت حفظ آرامش جامعه است و قطعا دستگاه قضا این مسائل را پیگیری می کند.

برخی در انتخابات بدنبال برهم زدن اوضاع به نفع خود بودند

کولیوند با تاکید بر اینکه همانهایی که به انتخابات هجمه وارد کردند مدعی ایثارگری هستند، گفت: نمایندگان مجلس قرار است با قانونگذاری کشور را مدیریت کنند این در حالی است که مردم با آگاهی به منتخبان خود اعتماد کرده اند و برخی با هجمه های نادرست بدنبال برهم زدن اوضاع به نفع خود هستند.

کولیوند به بیانات رهبری در خصوص اینکه کشور دوقطبی نشود اشاره کرد و گفت: چگونه است که برخی مدعی حفظ ارزش ها هستند ولی به راحتی با آبروی مردم بازی می کنند.

نماینده مردم کرج در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در دهمین دوره مجلس با تاکید بر اینکه عملکرد نمایندگان مجلس قابل ارزیابی است، گفت: برخی از اصحاب رسانه در روزهای انتخابات بی دینی را پیشه کردند به اینگونه افراد نمی شود نام اصحاب رسانه داد بلکه باید گفت آنها اصحاب فتنه هستند.

کولیوند با اشاره به بی اخلاقی برخی رسانه ها در روزهای انتخابات گفت: برخی رفتارها باعث می شود که دشمن بدون هزینه به اهداف شوم خود که همان دوقطبی شدن جامعه است دست یابد.

دعواهای سیاسی مشکلات کشور را حل نمی کند

نماینده مردم کرج در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در دهمین دوره مجلس گفت: فضای موجود مناسب نیست و باید با همدلی اوضاع را درست کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی پای سخنرانی رهبر معظم انقلاب می نشینند و یادداشت برداری می کنند ولی پای عمل که می رسد جا خالی می کنند، گفت: برخی فقط در پشت صحنه تابع ولایت فقیه هستند.

کولیوند با تاکید بر اینکه با دعواهای سیاسی مشکلات حل نمی شود، گفت: در روزهای منتهی به انتخابات شب نامه های منتشر شد که در آن بوی از اخلاق به مشام نمی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در دهمین دوره انتخابات مجلس با کسب ۱۴۳ هزار و ۴۳۴ رای به مجلس راه یافت.