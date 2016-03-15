«دی میستورا» نسبت به نتایج مذاکرات صلح سوریه ابراز خوش بینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه روز سه شنبه پس از دیدار خود با هیات مذاکره کننده مخالفان سوری در ژنو نسبت به نتایج مذاکرات بحران سوریه ابراز خوش بینی نمود.

دی میستورا در پایان مذاکرات خود با هیات عالی مذاکرات که در نشست مخالفان سوری در ریاض تشکیل شده است، گفت: بحران مهاجران و گام های روسیه، در به حرکت درآوردن روند مذاکرات سهم داشته است.

وی همچنین تصریح کرد که روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش خود به شورای امنیت پیرامون سوریه، یکپارچگی موضع اعضای این شورا نسبت به مذاکرات بحران سوریه را حس کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه همچنین اظهار داشت که در دیدار با هیات مخالفان سوری موضوع انتقال سیاسی در سوریه، موضوع زندانیان و رساندن کمک های انسانی به نیازمندان در این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

دی میستورا در عین حال از مذاکره خود با هیات مذاکره کننده دولت سوریه در صبح چهارشنبه (26 اسفند) خبر داد. وی با ارزیابی مثبت از تصمیم رئیس جمهور روسیه مبنی بر خارج کردن بخش اعظم نیروهای روس از سوریه نسبت به تاثیر مثبت این امر بر مذاکرات سوریه ابراز امیدواری نمود.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین زمینه گفت: امیدواریم خروج نیروهای روس از سوریه به نتایج مثبت در مذاکرات سوریه منجر شود.

دی میستورا همچنین با اعلام اینکه روز سه شنبه مذاکرات غیرمستقیمی بین هیات مذاکره کننده دولت سوریه و مخالفان برگزار شده است، اظهار داشت که خوب درک می کند که برخی از افراد شرکت کننده در مذاکرات خواستار انجام مذاکرات مستقیم بین دولت و مخالفان سوری هستند.

وی در عین حال بر ضرورت انتظار تا فرا رسیدن زمان مناسب برای برگزاری مذاکرات مستقیم تاکید کرد.