۵۰۰ امداد گر در طرح نوروزی به مسافران ارائه خدمت می کنند

رضا مومن زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در تربت حیدریه توسط ۵۰۰ نفر از جوانان، امدادگران و داوطلبان شعبه این شهرستان اجرا می شود.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان تربیت حیدریه گفت: سه پایگاه ثابت در مبادی ورودی و خروجی شهرستان تربت حیدریه در مکان های میدان جهاد، میدان ۲۲ بهمن و پارک شهید خاکسار قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سه گروه سیار در پارک ها و مراکز تفریحی و گردشگری خدمات نوروزی را به مسافران ارائه می دهند.

مومن زاده افزود: در این طرح ضمن ارائه خدمات ایمنی و سلامت، هشدارهای لازم در خصوص سفری سالم به مسافران نیز ارائه می شود.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان تربیت حیدریه بیان کرد: طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از ۲۵ اسفند ماه آغاز و تا ۱۷ فروردین ادامه پیدا می کند.