۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۵۴

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد؛

نقش محیط زیست در وقوع یک چهارم از مرگ و میرهای جهانی

طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بالغ بر ۸.۲ میلیون مرگ و میر سال ۲۰۱۲ ناشی از آلودگی هوا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد از هر چهار مرگ در دنیا، یک مرگ ناشی از عوامل زیست محیطی نظیر آلودگی هوا، آب و خاک و همچنین جاده های ناامن و استرس در محیط کار بوده است.

طبق این مطالعه جدید، ۱۲.۶ میلیون نفر از افراد فوت شده در سال ۲۰۱۲ در نتیجه زندگی و کار در محیط های ناسالم بوده که ۲۳ درصد از تمام مرگ و میرهای گزارش شده در جهان را شامل می شود.

مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، در بیانیه ای هشدار داد: «اگر کشورها توجهی به تامین سلامت محیط زندگی و کار مردم نداشته باشند، میلیون ها نفر در جوانی بیمار شده و می میرند.»

طبق این گزارش، بالغ بر ۸.۲ میلیون نفر از موارد مرگ و میرهای جهانی ناشی از آلودگی هوا، از جمله قرارگیری در معرض دود سیگار افراد سیگاری بوده است که منجر به بیماری قلبی، سرطان و بیماری حاد تنفسی می شود.

از بین مرگ های مرتبط با عوامل زیست محیطی می توان به ۱.۷ میلیون مرگ ناشی از جراحات ناخواسته از جمله تصادفات جاده ای اشاره کرد.

۸۴۶ هزار مرگ ناشی از اسهال در رابطه با آلودگی اب اشامیدنی بوده است.

طبق این گزارش، بیشترین مرگ و میرهای ناشی از عوامل زیست محیطی مربوط به آسیای جنوب شرقی با ۳.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ بوده است. منطقه ای که کمتر تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته کشورهای قاره آمریکا با ۸۴۷ هزار مورد مرگ بوده است.

کد مطلب 3581343
حبیب احسنی پور

