  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۵۴

وزیر کشور تونس:

تونس پیش از حوادث «بن قردان» مشغول مبارزه با تروریسم بوده است

تونس پیش از حوادث «بن قردان» مشغول مبارزه با تروریسم بوده است

«الهادی مجدوب» وزیر کشور تونس در سخنانی اظهار داشت: مبارزه با تروریسم در تونس به هفته های اخیر محدود نمی شود، بلکه ما مدتها پیش از وقوع حوادث «بن قردان» با تروریسم درگیر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «الهادی مجدوب» وزیر کشور تونس در سخنانی اظهار داشت: مبارزه با تروریسم در تونس تنها به هفته های اخیر محدود نمی شود.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط تصریح کرد: تونس از مدتها پیش از حوادث «بن قردان» مشغول مبارزه با تروریسم است.

وزیر کشور تونس همچنین خواستار تقویت وحدت در این کشور به منظور مقابله با تروریست های تکفیری داعش شد.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش از حدود دو هفته پیش به شهر «بن قردان» واقع در مرزهای مشترک تونس و لیبی یورش بردند.

به دنبال وقوع درگیری های شدید میان نظامیان تونسی و تروریست های داعش در «بن قردان» تاکنون ده ها نفر کشته شده اند.

کد مطلب 3581352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها