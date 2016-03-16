تونس پیش از حوادث «بن قردان» مشغول مبارزه با تروریسم بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «الهادی مجدوب» وزیر کشور تونس در سخنانی اظهار داشت: مبارزه با تروریسم در تونس تنها به هفته های اخیر محدود نمی شود.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط تصریح کرد: تونس از مدتها پیش از حوادث «بن قردان» مشغول مبارزه با تروریسم است.

وزیر کشور تونس همچنین خواستار تقویت وحدت در این کشور به منظور مقابله با تروریست های تکفیری داعش شد.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش از حدود دو هفته پیش به شهر «بن قردان» واقع در مرزهای مشترک تونس و لیبی یورش بردند.

به دنبال وقوع درگیری های شدید میان نظامیان تونسی و تروریست های داعش در «بن قردان» تاکنون ده ها نفر کشته شده اند.