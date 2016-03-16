نشست نقد و بررسی سه کتاب اسماعیل عظمی در دیواندره برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی، شورای اسلامی و شهرداری دیواندره شامگاه روز گذشته در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شهید بهشتی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست سه عنوان کتاب شعر به نام های (فه رهه نگی تازه ی هه وره کان)، (چرکانه کانی ئیوارەییەکی نامو) و (کچه گیان) از آثار اسماعیل عظمی شاعر دیواندره ای و با حضور جمع زیادی از علاقمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

منتقدان این جلسه امجد غلامی کارشناس ارشد جامعه شناسی، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه‌ ی روایت شناسی و جامعه شناسی ادبیات، دکتر مسعود بیننده، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه و هادی نقدی استاد و منتقد ادبی بودند.

امجد غلامی کارشناس ارشد جامعه شناسی در این نشست با بیان اینکه آثار سه گانه شعری اسماعیل عظمی به علت تنوع در ارائه محتوایی و فرمی بیانگر تنوع در مقصد جهانمای متنی است، گفت: این موضوع در کنار بکارگیری ساختار زبانی و استعاری مفهومی و ساختاری حاوی خصلت پست مدرنیستی و هستی شناختی در مقابل معرفت شناختی شعر مدرن است.

وی ادامه داد: در واقع وضعیت فرا آگاهانه شعر معاصر بنا بر خصلت شیزوئیدی انسان معاصر و حضور در فضاهای متکثر زمینه ساز چیزی است که جیمسون آن را به عنوان یکی از خصایص شعر پست مدرنیستی یعنی نگاه گذرا و سطحی نگرانه به پیرامون است.

غلامی عنوان کرد: در مجموع اشعار اسماعیل عظمی در این سه مجموعه شعر نیازمند نگاه متفاوتی به رمانیست شعری در تعبیر جهان و رویداد های پیرامون شاعر است و این همگونی و تکثیر حاوی نوعی تکنیکی و بی نامی حاکم بر عناوینی است که شعر امرو را به شعر نسل های پیشین شعر نو در کردستان ایران گره میزند و همزمان فرصت مغتنمی است برای آشتی دهی مخاطبین شعر با گسست هایی که شعر نو در دهه های اخیر تجربه کرده است.

مسعود بیننده، دکترای جامعه شناسی در ادامه این نشست گفت: فرایند نوگرایی شعر کوردی در کردستان ایران با تجربه سواره ایلخانی زاده در دهه چهل شمسی شروع می شود؛ تجربه ای که حاوی عناصر رمانتیسی از نوع فردی و اجتماعی بوده و با استفاده از طبیعت و فضاهای آن طبیعی به بازگویی امیال و اهداف درونی می پردازد.

وی بیان کرد: این تجربه رمانتیسی بعد از انقلاب در شعر جلال ملکشاه، ژیلا حسینی و مارف آغایی تداوم پیدا کرده و در حوزه های متفاوتی پیگیری می شود در سال ۱۳۷۷ شمسی در مریوان مانیفست شعری تحت عنوان داکار منتشر می شود که بر نوگرایی رادیکال و بنیادین تاکید می نماید اما در عمل این اهداف نوگرایانه عملی نشده و به بن بست می رسد.

بیننده افزود: در نیمه دوم دهه هفتاد صداهای دیگری در شعر کوردی به عرصه آمده و پروژه نوگرایی را با تاکید بر نوگرایی در عرصه فرم و تکنیک های زبان پیگیری می نماید و اشعار فرمیک و ساختارشکنانه دهه هشتاد را شکل می دهد.

این دکترای جامعه شناسی بیان داشت: اشعار اسماعیل عظمی بعد از مانیفست داکار بر توسعه ظرفیت های رمانتیسم در کارهای اولیه خود تاکید نموده و در ارتباط با نوگرایی های فرمیک دهه هشتاد به خلق آثار جدیدی می پردازد که هم از نظر زبانی و روایتی به ساده گویی و گذر از زبان تکلف گونه و فاخر گرایش داشته و هم از نظر محتوا بر روایت عرصه ای زندگی روزمره می پردازد.

بیننده افزود: اسماعیل عظمی با گرته برداری از فرم هایکو در ادبیات شرق به خلق گونه ای از شعر در عرصه ادبیات کوردی پرداخته که «چرکانه» نام گرفته است.

وی گفت: «چرکانه» ی اسماعیل عظمی با ایجاد یک گره گشایی مفهومی به ارایه تصویری زیبایی شناختی می پردازد که در آن نه یک حقیقت بیان یافته و نه معنایی ویژه ای برساخت می یابد و بدون شک زبان ساده و صمیمی عظمی با تجربه ای جدید می تواند عرصه نوی را در عرصه نوگرایی شعر کوردی در کردستان ایران بگشاید.

هادی نقدی از منتقدان ادبی در این نشست با بیان اینکه اسماعیل عظمی به عنوان چهره شاخص حوزه ادبیات و شعر دیواندره و استان کردستان در سه مرحله سه گام به جلو برداشته است، بیان کرد: در مرحله اول که شعرهای وی در (فه ر هه نگی تازه ی هه وره کان) در فضای شعر کلاسیک شروع می کند و آنرا به اوج میرساند؛ سپس در ادامه با شعر (له به ر میکروفون شیعریکی تازه نووسراودا) وارد فضایی می شود که متاثر از شیرکو بیکس است.

وی گفت: در گام دوم با مجموعه (چرکه کانی ئیواره یکی نامو) به خلق آثاری جدید می پردازدکه به خوبی از فضای مرحله اول هم از نظر زبان و فرم قابل تفکیک است.

این منتقد ادبی بیان کرد: اسماعیل عظمی در گام سوم با خلق مجموعه «کچه گیان» وارد فضای جدیدی می شود که این مجموعه بیشتر مولفه های اشعار پست مدرنیست بر آن حاکم است.

نقدی اظهار داشت: زبان شعر یک زبان ساده و نزدیک به زبان عامه اما با حفظ مولفه های شاعرانه، درگیر مسائل روزمره انسانی و بری از تقدس گرایی و همچنین آشنازدایی از واژه ها و مفاهیم از دیگر ویژگی های این مجموعه است.

در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طرف کتابخانه عمومی دیواندره از فعالیت های بیست ساله اسماعیل عظمی در حوزه شعر کردی تقدیر به عمل آمد.