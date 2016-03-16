کوروش ساکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مصدومان چهارشنبه سوری در استان لرستان اظهار داشت: در مجموع ۴۴ نفر در شب چهارشنبه سوری مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۸ نفر مربوط به شهرستان بروجرد و ۱۶ نفر نیز شهرستان دورود بودند عنوان کرد: همچنین در شب چهارشنبه سوری هشت نفر در خرم آباد، یک نفر در شهرستان ازنا و یک نفر نیز در شهرستان الیگودرز مصدوم شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه از مجموع تعداد مصدومان شب چهارشنبه سوری در لرستان ۴۲ نفر به صورت سطحی در بیمارستانها و مراکز درمانی استان مداوا شدند گفت: همچنین دو نفر دیگر به دلیل جراحات و مصدومیت بیشتر در بیمارستان ها بستری شدند.

ساکی بیان داشت: از دو نفر یاد شده یک نفر در بیمارستان بروجرد به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم و یک نفر دیگر در خرم آباد به دلیل شدت جراحات در بیمارستان مرکز استان نگهداری و مداوا شدند.