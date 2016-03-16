به گزاش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه UNC آمریکا در این چسب های هوشمند انسولین، شیوه ای را ابداع کرده اند که هنگام نیاز بدن به انسولین از طریق این چسب های هوشمند که در آنها بیش از ۱۰۰ میکروسوزن در ابعاد مژه انسان قرار گرفته است، حباب های بسیار کوچکی از انسولین داخل جریان خون آزاد می شود و همچون بتا سلول های بدن عمل می کنند.

در واقع در این روش به جای اینکه میکرو سوزن ها با انسولین پر شوند، محققان آمریکایی در داخل این میکروسوزن ها هزاران بتا سلول زنده قرار داده اند. این سلول ها توسط کپسول های کوچک ساخته شده از «ملح اسید الژنیک» زیست سازگار محافظت می شوند.

در این شیوه چسب هوشمند انسولین در حدود یک چهارم نمونه های مشابه است که داخل پوست قرار می گیرد که میکرو سوزن، مویرگ ها و عروق خونی را پاره می کند و این امر موجب بوجود آمدن یک کانال مستقیم بین آنها و سلول های موجود در چسب انسولین می شود.

این تیم تحقیقاتی چسب های هوشمند انسولین را بر روی موش هایی که مبتلا به دیابت نوع ۱ بودند، آزمایش کردند و متوجه شدند که افزایش قابل توجه سطح قند خون آنها برای ۱۰ ساعت پایین نگه داشته شد. همچنین با بکار بردن چسب دوم متوجه شدند که زمان پایین ماندن قند خون به ۲۰ ساعت افزایش پیدا کرد.

دستاورد این تحقیق می تواند زندگی تازه ای برای مبتلایان دیابت به ارمغان آورد تا از سختی های کنترل قند خون فاصله بگیرند و به زندگی عادی بر گردند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Advanced Material چاپ شده است.