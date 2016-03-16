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۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۷

از سوی معاونت علمی؛

کارگزاران برتر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند

کارگزاران برتر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند

کارگزاران برتر در فرایند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صاحبکارخراسانی سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی در این باره اظهار کرد: فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای مصوبات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود و برای ارزیابی شرکت‌ها از کارگزاران حرفه ای استفاده می‌شود که این کارگزاران آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: کارگزاران ارزیابی شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های خصوصی ارزیاب هستند که بصورت حرفه‌ای به ارزیابی می‌پردازند و کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران را مشخص کرده است و در پایان هر سال، کارگزاران بر اساس این معیارها رتبه‌بندی می‌شوند.

سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با بیان اینکه از جمله معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران، سرعت ارزیابی، دقت ارزیابی، امانت‌داری، رعایت اصول حرفه‌ای ارزیابی و عدم تخطّی از معیارهای مصوب است، گفت: کارگزاران ارزیابی با یکدیگر رقابت می‌کنند و دبیرخانه کارگروه با برترین کارگزاران همکاری خود را ادامه می‌دهد و بر اساس ارزیابی انجام شده در طول ۱۳۹۴، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران کفا، شرکت مهندسی مواد آرای آویسا، شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید، شرکت مشاوران نیک پندار شریف، شرکت سنجش و دانش آیریک، شرکت توسعه بنای هوم و فرهانچی از پارک علم و فناوری همدان به عنوان کارگزاران برتر انتخاب شدند.

صاحبکار ابراز کرد: از کارگزاران ارزیابی برتر در جلسه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کمیته فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای کارگروه، تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3581401

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