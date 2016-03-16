به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صاحبکارخراسانی سرپرست امور شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی در این باره اظهار کرد: فرآیند ارزیابی شرکتهای دانشبنیان بر مبنای مصوبات کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان انجام میشود و برای ارزیابی شرکتها از کارگزاران حرفه ای استفاده میشود که این کارگزاران آموزشهای لازم را دیدهاند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان افزود: کارگزاران ارزیابی شرکتها عمدتاً شرکتهای خصوصی ارزیاب هستند که بصورت حرفهای به ارزیابی میپردازند و کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، معیارهای رتبهبندی کارگزاران را مشخص کرده است و در پایان هر سال، کارگزاران بر اساس این معیارها رتبهبندی میشوند.
سرپرست امور شرکتها و موسسات دانشبنیان با بیان اینکه از جمله معیارهای رتبهبندی کارگزاران، سرعت ارزیابی، دقت ارزیابی، امانتداری، رعایت اصول حرفهای ارزیابی و عدم تخطّی از معیارهای مصوب است، گفت: کارگزاران ارزیابی با یکدیگر رقابت میکنند و دبیرخانه کارگروه با برترین کارگزاران همکاری خود را ادامه میدهد و بر اساس ارزیابی انجام شده در طول ۱۳۹۴، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران کفا، شرکت مهندسی مواد آرای آویسا، شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید، شرکت مشاوران نیک پندار شریف، شرکت سنجش و دانش آیریک، شرکت توسعه بنای هوم و فرهانچی از پارک علم و فناوری همدان به عنوان کارگزاران برتر انتخاب شدند.
صاحبکار ابراز کرد: از کارگزاران ارزیابی برتر در جلسه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کمیته فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای کارگروه، تقدیر به عمل آمد.
نظر شما