  1. استانها
  2. البرز
۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۴

طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست البرز:

کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

کرج - طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز کیفیت هوای شهرستان نظرآباد در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام وضعیت کیفیت هوای استان، اظهار کرد: در حال حاضر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج با قرار گرفتن روی عدد ۱۴۷ برای گروه های حساس ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۵۱ اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس را ۱۸۵ اعلام کرد و گفت: متاسفانه کیفیت هوای این شهرستان نیز در وضعیت ناسالم قرار دارد.

اما محمدی شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۲۳۳ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

محمدی از همه شهروندان البرزی به ویژه شهروندان نظرآبادی، فردیسی و ساوجبلاغی خواست از سفرهای غیر ضروری درون شهری به طور جدی خودداری کنند.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان گفت: با توجه به تشدید بیماری های قلبی، ریوی و همچنین افزایش علائم تنفسی توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب کنند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند.

کد مطلب 3581406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها