افزایش۶۵درصدی حوادث چهارشنبه آخرسال در استان مرکزی/ ۱۱۴ نفر مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اراک، فرزین خوشنودی اظهار داشت: تا ساعت هشت صبح روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه جاری، ۱۱۴ نفر در استان مرکزی بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شده و به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه ۵۶ مورد از مصدومان مربوط به شهر اراک بوده است، افزود: ۳۶ مصدومیت نیز در شهرستان های استان رخ داده و ۱۲ مورد هم تا قبل از ظهر روز سه شنبه به وقوع پیوسته است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه بیشتر مصدومان آقایان هستند که اکثرا در رده سنی ۱۴ تا ۲۴ ساله قرار دارند، بیان داشت: در چهارشنبه آخر امسال ۲۴ مورد مصدومیت در شهر ساوه، پنج مورد در شازند، سه مورد در کمیجان، دو مورد در دلیجان، یک مورد در محلات و یک مورد نیز در جاورسیان اتفاق افتاده است.

خوشنودی تصریح کرد: بیشترین نوع آسیب مربوط به سوختگی، آسیب به اندام و آسیب به چشم بوده که علت اصلی آنها انفجار نارنجک و ترقه است.

وی همچنین تصریح کرد: آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال نسبت به سال گذشته ۶۵درصد افزایش پیدا کرده است ولی خوشبختانه حوادثی که امسال به وقوع پیوست، از شدت کمتری برخوردار بودند.

خوشنودی یادآور شد: بیش از 250 پزشک، پرستار، تکنسین فوریت های پزشکی در 44 پایگاه شهری و جاده ای با به کارگیری 57 دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس تمام مناطق استان مرکزی را پوشش امدادی دادند و آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی سریعتر به مصدومان و مجروحان احتمالی در شهرهای استان استقرار داشتند.