۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۳

استاندار همدان:

همدان مقصد گردشگری شود/ لزوم ارائه خدمات متناسب با شایستگی مردم

همدان - استاندار همدان مردم این استان را بی نظیر توصیف کرد و خواستار ارائه خدمات به میزان شایستگی مردم به آنها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره كل روابط عمومی استانداری همدان، محمد ناصر نیكبخت در كمیسیون تنظیم بازار استان همدان گفت: سال ۹۴ سالی سخت به لحاظ اعتباری بود که امیدواریم تا پایان سال اعتبارات عمرانی مناسبی به استان داده شود.

وی ادامه داد: با وجود این تنگناها، دولت طرح تحول نظام سلامت را با این دامنه گسترده اجرا کرده كه تا هفته پیش سهم استان همدان از محل اجرای این طرح ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

نیكبخت با یادآوری سفر رئیس جمهور به همدان افزود: حدود ۲ هزار میلیارد تومان عایدی سفر برای استان بوده و سفر بهره مندی های خوبی مانند راه آهن، آزاد راه، ۹ بیمارستان، كمربندی ها و مجتمع آب رسانی برای همدان داشت.

وی با بیان اینکه ایام نوروز امتحانی است كه نشان دهیم میزبان شایسته ای برای گردشگران هستیم، گفت: استان همدان باید مقصد گردشگری شود.

